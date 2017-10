METEO/ Torna la pioggia al nord, ma le temperature restano alte (oggi, 3 ottobre 2017)

Meteo - La Presse

Le previsioni del tempo di domani, mercoledì 4 ottobre 2017, ci parlano di un meteo che si stabilizzerà con meno pioggia di oggi e cielo coperto un po' ovunque ma anche la possibilità di godere un po' di sole. La situazione rimarrà abbastanza complicata sulla Sicilia dove vedremo temporali soprattutto sul versante orientale. Dovrebbero invece paradossalmente salire ancora le temperature che sono davvero molto alte per essere ormai in autunno avviato. Basti pensare che nel pomeriggio di mercoledì tutte le maggiori città del nostro paese, eccezion fatta per Aosta, vedranno il Mercurio all'interno del termometro salire al di sopra dei venti gradi centigradi. Sarà molto interessante capire poi come procederanno le cose nei prossimi giorni con il tempo che sembra essersi comunque stabilizzato e che non dovrebbe quindi creare più di tanto problemi. Per il freddo e l'inverno c'è ancora tempo, per fortuna ci potremo godere ancora un po' cielo mite e soprattutto del sole.

METEO, OGGI TORNA IL MALTEMPO AL NORD

Le previsioni del tempo per la giornata di oggi, martedì 3 ottobre 2017, ci parlano del ritorno del maltempo al nord del nostro paese. Una situazione che però non dovrebbe, almeno per oggi, portare ad allerta o pericoli di alcun tipo. Si parte dalla mattinata quando ci saranno solo leggere precipitazioni nell'estremo settentrione, mentre l'unico temporale si verificherà nella Sicilia orientale. Nel pomeriggio la pioggia si farà più intensa un po' ovunque dall'Emilia Romagna in su con temporali sul Triveneto e la situazione che potrebbe estendersi a tutta la Sicilia. Forti piogge poi colpiranno anche il sud della Sardegna. Le correnti, così come i venti, si muoveranno da sud verso nord, senza creare particolari agitazioni o preoccupazioni. Le temperature rimarranno abbastanza al di sopra della media per quanto riguarda il periodo. Le minime saranno registrate attorno agli undici gradi centigradi della mattinata su L'Aquila e Potenza. Invece nel pomeriggio si vedranno le massime con venticinque gradi su Palermo, Napoli e Bari.

