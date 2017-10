PREMIO NOBEL FISICA 2017/ Diretta streaming video: orario, vincitore e favoriti

Premio Nobel per la Fisica 2017

PREMIO NOBEL FISICA 2017: CHI SARA' IL VINCITORE?

Oggi è la seconda giornata di assegnazione e vincitori del Premio Nobel 2017: dopo la giornata gloriosa passata ieri in rassegna per la Medicina, per l’appuntamento di oggi si attende il vincitore/i vincitori per la Fisica. Dalle ore 11.45 ogni momento è buono per l’annuncio in diretta (anche streaming video come potete vedere dal canale YouTube qui sotto) dalla Accademia Reale Svedese delle Scienze. Ma chi potrebbe ambire quest’anno al grande e prestigioso premio Nobel per la Fisica? Da giorni i rumors si alzano sui vari blog e siti specializzati, ma mai come quest’anno l’incertezza regna sovrana anche per i “bookmakers” sui possibili candidati alla vittoria finale: secondo le stime di Focus, sarebbero almeno tre i possibili laureati al premio accademico che segue di un anno quello consegnato a David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane e J. Michael Kosterlitz, tre fisici teorici che sono stati premiati per le scoperte topologie dei materiali. Nel 2017 è invece favorito Mitchell J. Feigenbaum, che lavora alla Rockefeller University di New York, per le pionieristiche scoperte nel campo dei sistemi fisici non lineari e caotici; un lavoro basato sulla matematica e sui sistemi che hanno dato vita alle celebri costanti, appunto, di Feigenbaum. In seconda battuta, sono tra i candidati anche Phaedon Avouris, Cornelis Dekker e Paul McEuen: i tre scienziati hanno lavorato sull’elettronica a base di carbonio, attraverso una complessa varietà di nanostrutture. Da ultimo, Rashid A. Sunyaev, dell'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca che ha lavorato sulla radiazione cosmica di fondo (CMB) residuo del Big Bang.

NEL 2016 VINSE LA SCOPERTA SULLE TOPOLOGIE DEI MATERIALI

L’incertezza, esattamente come lo scorso anno, regna sovrana anche per l’attesa di questo Premio Nobel 2017 assegnato per scoperte eccezionali in campo fisico e scientifico lungo questi ultimi anni (ma non solo, spesso si è assistito a vittorie assegnate per scoperte anche molto passate). Lo scorso anno nella sorpresa generale, trionfarono David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane e J. Michael Kosterlitz, tre fisici che nella loro carriera avevano sempre lavorato sulla fisica quantistica ma che seppero dar vita a scoperte sulla topologia dei materiali con lo studio delle varie fasi di transizione e composizione delle parti più minuscole della materia, per l’appunto una fisica più quantistica che ha sconvolto gli esperti che si attendevano una quasi scontata vittoria degli scopritori delle onde gravitazionali. La vittoria del 2016 fu particolare anche per un altro motivo: come spiegò lo stesso presidente dell’Accademia Reale Svedese, il premio Nobel per la Fisica venne vinto per metà da Thouless, mentre la restante parte andò agli altri due fisici.

Il motivo fu semplice, il primo scienziato ha dato contributi ad entrambi i settori citati nella motivazione della vittoria: «I tre scienziati inglesi hanno utilizzato dei modelli matematici molto complessi e i loro studi stanno permettendo di esplorare gli stati più esotici della materia e di applicare questi ultimi allo studio di nuovi materiali», spiegarono i delegati che un anno fa diedero il premio ai tre studiosi anglosassoni. Ma oggi chi saranno i loro “successori”? Appuntamento alle ore 11.45, sempre con la diretta video che trovate qui sotto.

