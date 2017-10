SAN FRANCESCO D’ASSISI/ Onomastico domani 4 ottobre: la festa del patrono d’Italia (Santo del giorno)

Santo del giorno: san Francesco d'Assisi domani 4 ottobre

LA VITA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI: DOMANI L'ONOMASTICO

Il 4 Ottobre la chiesa ricorda san Francesco, che viene considerato a tutti gli effetti il patrono d'Italia.

Nasce ad Assisi nel 1182 e cresce in una famiglia dell'alta borghesia, che grazie alla vendita delle stoffe è riuscita a diventare ricca e a vivere in maniera agiata. Il padre del bambino si chiama Pietro di Bernardone, mentre la mamma è Giovanna Pica ed è una nobile benestante. San Francesco è predestinato a dirigere un giorno la fiorente attività commerciale dei suoi genitori, infatti lavora con il suo papà, quando è ancora un quattordicenne. Il ragazzo, nel 1202, prende parte alla cruenta battaglia di Collestrada, contro i soldati della città di Perugia, ma le milizie di Assisi vengono sconfitte e san Francesco va in prigione. Dopo un anno, il giovane viene liberato, grazie ad un lauto riscatto pagato dal padre, ma san Francesco si ammala gravemente e decide di curarsi trascorrendo del tempo nelle residenze di campagna della famiglia. In questi posti, costui sente nel suo profondo un grande senso di pietas nei confronti degli ammalati e dei più bisognosi. Un giorno, il ragazzo va a Roma, dove utilizza i soldi guadagnati, dalla vendita di alcune stoffe della sua attività, per sfamare i poveri, vende i suoi abiti da mercante e si mette addosso quelli di mendicante. Pietro di Bernardone cerca in tutti i modi di far dichiarare pazzo il figlio dai consoli, ma non riesce nel suo intento e nel 1206, san Francesco decide di abbandonare la sua vita fatta di benessere e sceglie di dedicarsi completamente ai diseredati, andando a vivere nelle campagne intorno Assisi. In questi luoghi, costui crea il primo Ordine Francescano e contribuisce, insieme con Santa Chiara, alla fondazione del ramo femminile dei francescani. Nel 1224 san Francesco riceve le stigmate e due anni dopo lascia un Testamento, in cui ribadisce i tre concetti del suo Ordine, che sono quelli di fraternità, umiltà e povertà.

Il 3 Ottobre del 1226, il monaco muore e nel 1228 viene canonizzato.

LA FESTA DI SAN FRANCESCO IL 4 OTTOBRE: PATRONO DI ASSISI

La città di Assisi vanta la protezione di San Francesco, che in questo posto trascorse la maggior parte della sua vita in preghiera, sempre al servizio dei lebbrosi e di coloro che erano stati emarginati dalla società. Il 4 Ottobre, nella Basilica di San Francesco si riuniscono parecchi fedeli in preghiera per una messa in suffragio del frate più famoso del nostro paese. In seguito, il simulacro del monaco percorre le vie più conosciute di Assisi. Successivamente c'è un'esibizione della banda, lungo il piazzale del convento dei francescani. I festeggiamenti terminano con i botti e inoltre vengono arricchiti dalla presenza di alcune bancarelle, dove vengono acquistati alcuni prodotti della cucina umbra, come i fegatini di pollo e gli agnolotti al sugo.

ASSISI, LA CITTA'

Assisi si trova in Umbria ed è nota per aver dato i natali anche a Santa Chiara. Tra i luoghi d'interesse di questo posto, c'è innanzitutto la Basilica gotica di San Francesco, che è stata progettata da Elia Cortona e che ha ricevuto la consacrazione nel 1253. Nella chiesa inferiore di questa struttura c'è la tomba del frate fondatore dell'Ordine dei francescani. La Basilica di Santa Maria degli Angeli è bellissima, in quanto accoglie la Porziuncola e il roseto, che sono dei posti molto cari a San Francesco. Ad Assisi infine ci sono la Rocca Maggiore, che è una fortezza medievale, e la Piazza del Comune, in cui sorge il Tempio di Minerva.

FESTIVITA' RELIGIOSE

Il 4 Ottobre è il quindi giorno dei festeggiamenti religiosi in onore di San Caio di Corinto, San Petronio, San Quintino di Meaux e Sant'Aurea di Parigi. In questa ricorrenza avviene anche la commemorazione di Tommaso da Celano e di Francesco Seelos.

