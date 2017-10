SEBASTIANO RISO AGGREDITO/ Pestaggio omofobo per il regista di "Una famiglia": prognosi di 10 giorni

Sebastiano Riso (foto da Facebook)

Brutto episodio per Sebastiano Riso, il regista di "Una famiglia", aggredito ieri, lunedì 2 ottobre, intorno alle 17 nell'androne della sua abitazione a Roma. Un pestaggio a sfondo omofobo in piena regola, quello subito da Riso, che agli inquirenti ha raccontato di aver ricevuto una serie di insulti collegati proprio all'ultimo film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, da parte di due individui. Subito trasportato all'Ospedale Fatebenefratelli all'Isola Tiberina, come riportato da La Repubblica, a Riso i medici hanno riscontrato una contusione della parete toracica addominale e un trauma della regione zigomatica con edema alla cornea. Per mettersi completamente alle spalle quest'aggressione, Sebastiano Riso dovrà osservare una prognosi di 10 giorni. Per non parlare del trauma psicologioco che ne deriverà.

IL FILM OGGETTO DI INSULTI

Come raccontato dallo stesso Sebastiano Riso, i due individui che l'hanno aggredito e insultato con improperi di natura chiaramente omofoba, hanno preso di mira il film "Una famiglia", uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 29 settembre. Presentato alla Mostra del cinema di Venezia, il lungometraggio ha come protagonista Micaela Ramazzotti, e tratta della tematica degli uteri in affitto. Nella pelliccola si affronta infatti la situazione italiana di illegalità e attraverso il racconto di quanto avviene ormai puntualmente: la vendita clandestina di bambini partoriti da una donna (nel film appunto Micaela Ramazzotti) tanto a coppie etero quanto a una coppia omosessuale. Il regista è molto impegnato sul fronte delle problematiche del mondo gay: già nel 2014 con il film ambientato a Catania, "Più buio di mezzanotte", presentato a Cannes, aveva raccontato attraverso la storia di Davide, un 14enne che vorrebbe essere nato donna, un conflitto comune a molti giovani d'oggi.

