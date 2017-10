SEI TRISTE? CAMBIA AMICI/ Lo studio: le emozioni sono contagiose. Cambiare compagnie basta per essere felici?

Amicizie e felicità (LaPresse)

Lo studio scientifico testato su giovani adolescenti americani, condotto dalla Royal Society Open Science, parla di gioia e di tristezza ma non è la recensione dell’ultimo capolavoro Disney Pixar “Inside Out”. «La gioia, così come la tristezza, sono contagiose», e in forza di questo assunto, gli stati d’animo positivi e negativi possono esser fatti propri dall’amico che si ha vicino. Lo studio americano infatti mostra che spesso la tristezza e depressione che si hanno in adolescenza - e non solo - possono essere frutto delle emozioni manifeste delle persone a noi vicine. L’Università di Warwick nel Regno Unito, ha analizzato i dati relativi alla salute psichica di un ampio gruppo di adolescenti statunitensi: e i risultati interessanti riguardano soprattutto la capacità di relazione con stati d’animi contrastanti a seconda dell’ambiente di amici in cui ci si trova. Tradotto: «la probabilità di essere di cattivo umore aumenta al crescere del numero di amici che solitamente affrontano le situazioni in maniera negativa. Ma anche il buonumore è contagioso e tanto più ci si circonda di persone positive tanto più aumentano le emozioni positive», si legge nel report pubblicato da Repubblica.

LE EMOZIONI SONO CONTAGIOSE

Una cerchia di amici dunque è in grado di condizionare e non poco il proprio sentimento e la propria emozione, dimostrando - sempre secondo lo studio scientifico - che alcuni aspetti dell’umore spesso passano da una persona all’altra. Un dato importante viene però chiarito sulla depressione, elemento assai più grave e più “serio” delle “normali” emozioni quotidiane: persone di buon umore attorno, durante uno stato di depressione, può aiutare a far risalire l’umore, mentre al contrario se sono gli amici di pessimo umore questo elemento “non può da solo essere sufficiente”, spiegano gli esperti dello studio, a far sì che l’individuo sviluppi una depressione. Il punto è interessante perché è come se venisse dimostrato che la gioia ha un “tratto” più potente della tristezza, almeno quando si sta in compagnia: «Questo dato è interessante anche per porre attenzione allo sviluppo di strategie, all'interno di gruppi sociali di adolescenti, volte a potenziare la diffusione di emozioni positive», ha commentato su Repubblica Emanuela Confalonieri, Professoressa di Psicologia dello Sviluppo dell'Università Cattolica di Milano.

BASTA “CAMBIARE ARIA” PER ESSERE FELICE?

Secondo la professoressa però spesso si stringono rapporti con chi rappresenta in quel momento il proprio umore o stato d’animo: «se in un certo periodo tendiamo ad essere di umore negativo, cerchiamo persone che condividano e rafforzino questo stato d'animo», e conclude come sia decisamente meglio circondarsi di persone sorridenti e ottimiste se si vuole stare davvero bene e aumentare il proprio buon umore. Le conclusioni che portano a possibili nuovi scenari in futuro sullo studio della diffusione delle emozioni, ci sembrano non tengano conto di un punto: un uomo, una donna, un giovane, non sono un “costrutto” di sole emozioni. O almeno, non solo: la gioia, il buon umore, la tristezza o la depressione, si uniscono all’affetto, alla razionalità, alla capacità di vivere e osservare la realtà circostante (e potremmo continuare per molto, ndr). L’uomo è molto di più della propria emozione, anche se tanto delle nostra giornata viene “determinato” da un certo stato d’animo: per fare un esempio, non basta alzarsi col piede sbagliato per far condizionare l’intera giornata a prescindere (idem il contrario). L’umano è sempre di fronte alla scelta libera di rispondere e contrapporsi alla realtà che lo circonda, di accogliere come di rifiutare, a prescindere dalla “colorazione” del proprio sentimento in quell’istante. Certo, è interessante vedere come una compagnia “positiva” possa avere un impatto così importante nello sviluppo del proprio stato d’animo: ma siamo così sicuri che basta “cambiare aria”, cambiare compagnia per poterci rendere felice e soddisfatti della nostra giornata? Una comunione del pensare, sicuramente, avvicina o allontana gli amici, ma spesso si dimentica che un amico o un’amica “desiderano” le stesse nostre cose: vi è una comunione nel volere che permette a persone anche diversissime e con opinioni, caratteristiche, stati d’animo diversi dal nostro, di volere la stessa strada e camminare, appunto, insieme, per quello stesso percorso. Gi studi scientifici sono importanti, ma lo sono anche le esperienze di vita e la realtà di tutti i giorni: un contesto che aiuta la persona è fondamentale, ma poter essere davvero felice solo “cambiando” noi le carte in tavola non sempre permette di trovare quella “comunione” di pensare e volere che ogni uomo e donna ricerca per soddisfare l’esigenza profonda del proprio cuore.

© Riproduzione Riservata.