Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, maxi sequestro di armi in Egitto: la crisi e gli interessi globali

TERZA GUERRA MONDIALE. Cosa possono c’entrare Corea del Nord ed Egitto? Direte nulla, per di più in uno stato di costante timore per una terza guerra mondiale che potrebbe scoppiare da un momento all’altro con gli Stati Uniti e la stessa Pyongyang come massimi esponenti caldi dal punto di vista bellico e provocatorio. Ecco, poi arriva una notizia completamente passata in secondo piano sui media nazionali - ad un’unica eccezione dello storico quotidiano socialista “Avanti!” - e allora sì che i destini, commerciali e strategici, dei due Paesi apparentemente lontani tornano in simbiosi. «Ventiquattromila granate a razzo più il materiale per costruirne altre seimila. È il carico sequestrato da una nave nord-coreana, ma battente bandiera cambogiana, in acque egiziane, poco prima dell’ingresso nel canale di Suez»: la notizia arriva da un reportage del Washington Post e da noi tradotta proprio da Avanti!. Secondo quanto stilato dal rapporto Onu, si tratta del più grande sequestro di armi e munizioni nella storia delle sanzioni contro il regime di Pyongyang. A dimostrazione che le capacità commerciali e di mercato internazionale, il regime della Corea del Nord è tutt’altro che indifferente o “restio”: vanno fermati e colpiti nelle loro capacità commerciali e strategiche, forse, prima di lanciare missili e provocazioni al confine (come potete leggere qui sotto).

Le armi ritrovate, per un valore complessivo di 23 milioni di dollari, erano state nascoste sotto un carico di minerali di ferro, e avrebbero avuto come destinazione finale l’esercito egiziano. Il danno generato, oltre alla capacità di dialogo extra-Asia per il regime di Kim Jong-un, è che si tratti dell’Egitto, uno degli alleati strategici nel Nord Africa e nel mondo musulmano: Trump non ha voluto commentare, con il pensiero rivolto ancora all’attentato di Las Vegas. Ma come ha spiegato la stessa stampa americana dopo il maxisequestro egiziano, Washington sarebbe preoccupata per il rifiuto di ispezioni da parte del governo egiziano riguardo al programma nucleare. In particolare, «Pyongyang è vista come un possibile fornitore di materiale nucleare al Cairo, nel caso in cui l’Egitto intenda procedere con i suoi piani per l’arricchimento dell’uranio», conclude l’analisi il quotidiano socialista.

ESERCITAZIONI USA AL CONFINE

Dopo aver pubblicamente snobbato ogni possibile dialogo (tentato) con la Corea del Nord, Trump ordina e fa effettuare nuove esercitazioni al confine con il nemico: la terza guerra mondiale passa anche da nuove provocazioni come queste, tra l’altro le prime a corto raggio per la difesa aerea della Corea del Sud, principale alleata nel Pacifico con gli States. Come spiega l’Agenzia Nova, «Corea del Sud e Stati Uniti hanno condotto la prima esercitazione di combattimento a corto raggio per la difesa aerea tra crescenti minacce dalla Corea del Nord, a a Pocheon, a nord di Seul. L'esercitazione ha coinvolto l'unità di difesa aerea della Corea del Sud e i militari del sesto battaglione statunitense, il 52mo reggimento artiglieria di difesa aerea». I soldati americani e sudcoreani si sono esercitati avendo come ulteriore obiettivo quello di compattare l’alleanza militare e strategica contro eventuali altri missili di guerra del dittatore di Pyongyang: «Intanto la portaerei statunitense a propulsione nucleare classe Nimitz Uss Ronald Reagan ha gettato l’ancora oggi a Hong Kong, nel pieno delle tensioni regionali causate dal programma nucleare della Corea del Nord», conclude la nota dell’Agenzia Nova.

