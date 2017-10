Veronica Panarello/ L'ex detenuta: "È una ragazza stupenda, non ha ucciso Lorys" (La Vita in Diretta)

Veronica Panarello a La Vita in diretta

Veronica Panarello non ha mai confessato di aver ucciso il figlio Loris Stival in carcere: lo ha rivelato un ex detenuta che ha condiviso la stessa cella con la donna condannata a trent'anni di reclusione in primo grado per l'omicidio del figlio di otto anni. «Sono stata un anno con Veronica, una ragazza stupenda. Si è sempre confidata con me, mi ha detto tutto della sua famiglia e non ha mai confessato l'omicidio. Pensa ogni giorno a suo figlio, non se l'è dimenticato», ha raccontato l'ex detenuta nell'intervista rilasciata a La Vita in Diretta. E quindi in attesa che si concluda il processo d'appello lavora in carcere: «Fa di tutto. Va d'accordo con le altre detenute, a parte qualcuna. Quando io sono uscita lei ha pianto tutto il giorno». L'ex detenuta ai microfoni del programma di Raiuno ha rievocato anche il giorno nel quale Veronica Panarello è stata condannata in primo grado a 30 anni di reclusione: «Piangeva quando è tornata, sono stata sveglia tutta la notte... Lei sostiene che sia stato suo suocero».

VERONICA PANARELLO: ECCO LA VERSIONE DI UNA VICINA DI CELLA

Veronica Panarello ha ucciso suo figlio Loris o è stato il suocero a commettere l'omicidio per vendetta? Quest'ultima è la tesi di una vicina di cella della donna, una testimonianza che però per la difesa della mamma non ha alcun valore di prova. La "confessione" avvenuta in prigione è stata raccolta dai giornalisti di Quarto Grado: la detenuta avrebbe riferito che la madre di Loris Stival avrebbe accusato il nonno del bambino, sostenendo che aveva avuto un rapporto sessuale con lui, «perché il marito l'aveva abbandonata in carcere e quindi lei si stava vendicando». Inoltre, avrebbe confessato di aver messo le fascette di plastica ai polsi del bambino perché non voleva andare a scuola e che Loris se le sarebbe strette intorno al collo da solo mentre lei era al telefono col marito. La vendette invece sarebbe scattata perché il marito l'aveva abbandonata in cella. «Gli avevo chiesto gli occhiali che sono a casa e non me li ha portati e io sto reagendo a modo mio: ho messo in mezzo suo padre, dicendo che ha ucciso lui il piccolo Loris», avrebbe confessato Veronica Panarello.

LA LETTERA A MATTINO CINQUE

Il 6 luglio è commiato il processo d'appello per l'omicidio di Loris Stival, che è ancora in corso. Veronica Panarello però crede nell'assoluzione, per questo ha deciso nelle scorse settimane di scrivere una lettera, nella quale ha ribadito la sua innocenza e descritto il rapporto con suo figlio. «Lorys è sempre stato unico, è inciso nella mia anima. Di quella mattina, del 29 novembre di tre anni fa, non ricordavo nulla. Anche io, infatti, ho le mie responsabilità e per questo ho chiesto di pagare, ma non ho ucciso Lorys», ha scritto nel messaggio inviato a Mattino Cinque. Ora, dunque, scrive di sopravvivere con il dolore della perdita del figlio e del desiderio di riabbracciare l'unico figlio che le è rimasto e che da un anno non può vedere neppure in foto. Ma ha parlato anche delle sue colpe e della condanna a 30 anni in primo grado: «Un giorno o l'altro mi crederanno. Non sono una lucida assassina né una criminale, così come scritto nella sentenza. Non mi perdonerò mai di non avere protetto Loris».

