AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente mortale in A11 (ultime notizie, oggi 30 ottobre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 30 ottobre 2017 sulla viabilità. Muore un ragazzo di 29 anni sull'A11 dopo un brutto incidente.

30 ottobre 2017

Ieri mattina purtroppo le autostrade italiane sono tornate nuovamente protagonista delle pagine di cronaca nera. C'è stato un morto sull'autostrada A11 nota come Firenze-Mare. Come riporta FirenzeToday.it l'incidente si è verificato tra Sesto Fiorentina e Firenze nord al chilometro 3.5 e questo ha coinvolto un'automobile e un furgone con dinamiche ancora da specificare. Nell'impatto ha perso la vita un ragazzo di ventinove anni che era a bordo del furgone e sono anche rimasti feriti altri cinque uomini di cui tre trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Careggi di Firenze in codice rosso. Dopo l'incidente non sono stati registrati problemi legati alla viabilità anche se il transito delle vetture è stato circostanziato a una sola corsia, per favorire l'arrivo della Polizia e delle vetture di soccorso. Nella giornata di oggi non ci dovrebbero essere dei problemi in merito al traffico sull'autostrada in questione.

AUTOSTRADE, CANTIERI E MALTEMPO

Nella notte che ha portato ad oggi, lunedì 30 ottobre 2017, sono diversi i cantieri che sono stati aperti sulle autostrade italiane. Possiamo analizzare la situazione come sempre sul portale istituzionale, Autostrade.it, dove sono costanti gli aggiornamenti e dove troviamo anche dei consigli per evitare di ritrovarci in mezzo al traffico. Partiamo dall'A7 Milano-Serravalle-Genova dove è stata chiusa l'entrata Ronco Scrivia al chilometro 106.5 direzione Milano e che sarà riaperta attorno alle ore cinque di questa mattina. Sempre sulla stessa A7 troveremo chiuso Isola del Cantone in entrata al chilometro 100.7 nella direzione opposta sempre fino alla cinque. Non sarà una giornata di particolare maltempo, ma bisognerà fare attenzione a diverse situazioni ravvisate nelle ultime ore. E' stata segnalata la nebbia a banchi sull'A1 Bologna-Firenze tra Roncobilaccio e Aglio km 255. Invece c'è stato vento forte sull'A23 Torino-Trieste-Confine di Stato tra Carnia e confine di Stato.

