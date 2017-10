Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi: i numeri vincenti! (conc 243/2017)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 30 ottobre, i numeri vincenti in diretta con il concorso 243/2017. Numeri in diretta e in aggiornamento live, curiosità e vincite di giornata

30 ottobre 2017 Silvana Palazzo

SiVinceTutto Superenalotto

Una bella sorpresa per tutti gli appassionati di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto: oggi è in programma una nuova estrazione. Non bisogna aspettare mercoledì, perché l'appuntamento settimanale è stata anticipata a stasera per la concomitanza con la festività nazionale nella giornata di mercoledì. Sia chiaro: cambia, solo per oggi, la data dell'estrazione, ma la formula del gioco resta sempre la stessa. Si hanno sempre 12 numeri a disposizione per centrarne 6 e vincere l'intero montepremi del concorso! Chi non era a conoscenza di questa importante novità settimanale, può ancora fare la sua giocata, visto che nel giorno di estrazione si ha tempo alle 19.30. Un problema che invece non devono porsi coloro che abbonano la loro giocata. Non lo sapevate? Potete giocare la vostra combinazione preferita e abbonarla per 2, 3, 4, e 5 concorsi consecutivi a quello aperto. Poi non dovrete fare altro che attendere l'estrazione dei numeri vincenti.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Si avvicina il momento dell'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto, quindi tra non molto conosceremo numeri vincenti, premi e vincite. Il consueto appuntamento del mercoledì è stato eccezionalmente anticipato ad oggi: chissà se questa novità porterà una ventata di ricchezza con sé. La dea bendata potrebbe riservare, infatti, una bellissima vincita, anche perché la settimana scorsa non è stata indovinata la sestina vincente. Oggi potrebbe essere la volta buona per trionfare con SiVinceTutto, un'occasione che nell'ultimo concorso è stata semplicemente sfiorata. Sono state 17 le vincite che hanno fallito l'assalto al 6 per un solo numero: ognuna di queste giocate ha fruttato però 876,13 euro. Le quote infatti cambiano a seconda che venga realizzato o meno il 6: se la sestina fortunata viene indovinata al fortunatissimo va il 40,27% del montepremi, mentre al 5 viene lasciato il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se invece tutti i numeri vincenti non vengono indovinati, le percentuali cambiano nel modo seguente: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Prima di darci appuntamento all'estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto, ricordiamo cosa è successo la settimana scorsa. I numeri vincenti del concorso 242 sono stati: 8-24-27-41-62-64. Tra poco arriveranno quelli nuovi. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.