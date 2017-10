Halloween e Ognissanti 2017/ Auguri, frasi, sms e immagini: come si travestiranno i Vip!

Halloween 2017: auguri, frasi e sms. I castelli con il fantasma più spaventosi per un viaggio da paura. Le ultime notizie sulla festa di Ognissanti, le idee per celebrarla al meglio

Halloween 2017 (Pixabay)

AUGURI PER LA FESTA DI OGNISSANTI 2017

Halloween 2017, mancano poche ore alla festa più paurosa dell’anno. Tradizione popolare di origine celtica, tipica degli Stati Uniti d’America e del Canada e poi ripresa dal resto del mondo, si celebra tra il 31 ottobre e il 1° novembre, con le persone pronte a travestimenti macabri ed a scherzi tutte da ridere. Un evento in cui sono celebri le frasi di auguri e, sui social network, spopolano alcuni aforismi divertenti: "Non c'è bisogno di aspettare Halloween per vedere delle zucche vuote in giro", "Se ad Halloween vuoi terrorizzare qualcuno, chiamalo e digli: “Devo parlarti"". Ma non solo: non mancano le esortazioni per una serata spassosa: "Chi di noi non ha il suo scheletro nell'armadio? Allora forza, tiriamolo fuori per la festa di Halloween e festeggiamo dicendo dolcetto o scherzetto!". E, ovviamente, spazio anche alle riflessioni filosofiche a tinte noir: "Halloween cade a novembre perché in questo mese muore la natura. Si tratta di esorcizzare la morte, addomesticarla, e pensare alla propria".

IDEE PER HALLOWEEN 2017

E, in giro per tutta Italia, non mancano idee originali per festeggiare Halloween. E a Milano si sta preparando una festa, il cui titolo è già tutto un programma: la “Halloween horror night”. Come riporta il Giorno, tra le idee più originali spunta un’escape room in chiave horror: stanze in cui vengono organizzati giochi di logica e i partecipanti devono risolvere questi enigmi. L’Halloween horror night, sopra citata, è organizzata in una villa dell’Ottocento di circa 600 metri quadrati trasformata in una casa degli orrori: 20 attori accompagneranno gli ospiti in un percorso ricco di presenze sinistre e misteri. Ma non solo: sempre a Milano, Milano in tour ha organizzato un cammino serale tra i fantasmi della città: dal luogo dell’omicidio di Galeazzo Maria Sforza alla chiesa di S. Bernardino alle Ossa. Da escape room a percorsi sinistri, una Milano da bere che si trasforma in una Milano da horror: tra teschi e zucche spaventose, modi originali per festeggiare la notte del 31 ottobre 2017…

HALLOWEEN 2017, COME SI VESTIRANNO I VIP?

La notte di Halloween genera anche grande attesa social per i vari fans! Infatti, i follower dei vari Vip non vedono l’ora di scoprire come i propri beniamini si vestiranni e chi interpreteranno nella notte più paurosa dell’anno. Come riporta Sky Mag, alcune celebrità hanno già svelato l’outfit per la notte del 31 ottobre 2017: la cantante Dua Lipa ha mostrato un costume gotico da Cappuccetto Rosso, mentre la cantante e attrice Rita Ora ha deciso di travestirsi nella storica nemica di Batman Poison Ivy. Kim Kardashian e Jonathan Cheban, invece, si sono mascherati da Sonny e Cher, duo di cantanti pop composto da Salvatore Bono e Cherilyn Sarkisian. E, come riporta Pianeta Donna, gran parte delle celebrities di Hollywood si daranno appuntamento al super esclusivo party di Heidi Klum: l'ex modella, infatti, è una amante della festa della notte del 31 ottobre ed ogni anno sfoggia costumi e travestimenti iper originali. Anche se "resta il fatto che è lei la celebrities Regina dei travestimenti di Halloween", come riporta il portale.

