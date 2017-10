Incendi Piemonte/ Emergenza in Val Susa, preoccupano valori di Pm10 (ultime notizie)

Incendi Piemonte, emergenza in Val di Susa: aumentano livelli di Pm10 a Torino. Le ultime notizie di oggi, 30 ottobre 2017, e gli aggiornamenti sui roghi divampati

Incendi in Piemonte, Val Susa (Twitter)

Incendi Piemonte, continua l’emergenza. Ancora fiamme in Val di Susa, situazione sempre più complicata nel Canavese. Nelle ultime ore sono giunti aggiornamenti sui roghi divampati in tutto il Piemonte, con diverse abitazioni evacuate. A partire dalla casa di riposo Villa Cora di San Giacomo a Susa. I residenti sono stati trasportati in ospedale per le condizioni di salute approssimative, con l’allarme che non cessa: alcuni degli anziani sono tornati con le rispettive famiglie, mentre gli altri verranno valutati nelle prossime ore anche in base all’evoluzione degli incendi. Incendi che minacciano strutture pubbliche e non, con Mompantero che nelle ultime ore ha vissuto momenti critici: le fiamme si sono propagate nel corso delle ore e alcune case sono andate distrutte. Sfollate 430 persone nella frazione del torinese. E nelle prossime ore la situazione potrebbe evolversi, con la zona di Susa a serio pericolo: da Bussoleno, luogo originario del primo vasto incendio, a Borgone, le fiamme ed il fumo si propagandano con il passare delle ore, con l’aria irrespirabile.

INCENDI PIEMONTE, PREOCCUPANO I VALORI DI PM10

Incendi in Piemonte che stanno provocando danni alle abitazioni ma anche alla vegetazione: sono stati distrutti circa 2 mila ettari in tutto il Piemonte, con decine di baite andate distrutte. Incessante il lavoro dei vigili del fuoco per salvare le persone e per tentare di fermare l’avanzata delle fiamme: come riporta Cronaca Qui, da ieri sono stati resi disponibili due Canadair, arrivati dalla Croazia. E tiene banco il pericolo Pm 10, i cui valori nelle ultime ore sono aumentati esponenzialmente. Secondo quanto riportato dall’Arpa (Agenzia regionale protezione ambientale), i valori di Pm10 sono due volte maggiori rispetto al limite di legge, vale a dire 50 microgrammi per metrocubo. Oggi potrebbero esserci però delle buone notizie: in caso di calo di temperature e di attenuazione dei venti, i valori potrebbe tornare nella norma. I venti, in particolare, hanno causato problemi, trasportando i fumi degli incendi boschivi nei centri abitati.

"SITUAZIONE CRITICA", NON MANCANO LE POLEMICHE"

Nessun pericolo per case e persone ma la situazione resta critica", le parole dell'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, ai microfoni de Il Giornale. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, in particolare sulle indagini riguardanti le cause di alcuni di questi roghi che pervadono il Piemonte. E, dal punto di vista politico, dopo che la situazione si sarà assestata alla normalità, non è da escludere un tourbillon di polemiche: "Continua il dramma degli incendi in Piemonte. Nonostante sia una vergogna, non è il momento di polemizzare con le istituzioni che si sono svegliate solo dopo giorni, ma solo il momento per dire grazie a tutti i volontari del corpo Antincendi Boschivi, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco che stanno da giorni e notti lavorando senza sosta per rispondere all'emergenza. Grazie!", il messaggio scritto su Facebook dal Segretario Nazionale Lega Nord Piemont Riccardo Molinari.

© Riproduzione Riservata.