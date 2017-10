Sciopero autotrasportatori/ Benzinai a rischio? 100mila lavoratori fermi, spedizioni e logistica ko

Sciopero degli autotrasportatori oggi e domani, 30-31 ottobre 2017: ultime notizie, benzinai a rischio? La maxi protesta, lavoratori fermi per la distribuzione, le spedizioni e la logistica

30 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Sciopero autostrasportatori (LaPresse)

La più grande mobilitazione di sempre in Italia per la grande distribuzione, la logistica e le spedizioni: lo sciopero degli autotrasportatori oggi e domani, 31 ottobre, porta con sp numerosi dubbi e incognite per le prossime ore. La protesta indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti arriva per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da quasi due anni. Le tre sigle sindacali hanno invitato i lavoratori dei settori logistica, autotrasporto e distribuzione e spedizione delle merci ad incrociare le braccia per tre giorni: venerdì scorso, oggi e domani, con molti settori a rischio di ritardi, disagi e spiacevoli novità per le aziende e i primi consumatori. «Venerdì lo sciopero interessava il trasporto carburante, medicinali, prodotti alimentari di prima necessità e animali vivi ed è stato abbastanza sentito, anche se riguardava in minima parte il trasporto merci, interessando le aziende che devono garantire l’essenziale per il servizio» - puntualizza Giacomo Ricciardi, numero uno della UilTrasporti all’Ansa. Oggi però e nelle prossime 48 ore si rischia la mobilitazione “totale” per i quasi 50mila autotrasportatori che incrociano le braccia.

I BENZINAI A RISCHIO?

A rischio i benzinai nei prossimi due giorni come per venerdì scorso? La domanda circola tra i normali cittadini che ovviamente vedono lo sciopero della distruzione, delle spedizioni e degli autotrasportatori come una possibile pessima notizia per i vari rifornimenti delle autobotti nei benzinai di tutta Italia. In realtà il rischio reale per questi due giorni non c’è, dato che lo sciopero riguarda la grande distribuzione e le spedizioni logistiche in Italia e verso l’estero; questi lavoratori si fermeranno dalla mezzanotte tra 29 e 30 ottobre alla mezzanotte tra 31 ottobre e primo novembre dopo che venerdì si erano fermati gli autisti della distribuzione dei carburanti. Presidi dei vari camion e tir negli interporti di molte regioni, specie in Toscana, Emilia e Lombardia, con i sindacati che spingono per maggiori adesioni sfondando quota 100mila lavoratori in sciopero (50mila solo in Toscana!); Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti hanno lanciato lo sciopero «contro le “inaccettabili proposte” delle associazioni datoriali ai sindacati nel tavolo di trattativa sul rinnovo del Contratto nazionale “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”. Tra queste: eliminare la quattordicesima, ridurre le giornate di riposo, fermare gli scatti di anzianità, dimezzare indennità di trasferta, permessi, festività e Rol», si legge nella nota sindacale congiunta, prima di aggiungere, «Il rinnovo di un contratto di lavoro non può essere raggiunto a detrimento dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori», spiegano Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti.

© Riproduzione Riservata.