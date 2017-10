Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, tra "pochi mesi" l'inizio del conflitto con gli Stati Uniti

30 ottobre 2017 Silvana Palazzo

TERZA GUERRA MONDIALE. Mancano pochi mesi all'inizio della Terza guerra mondiale: a lanciare l'allarme sono «qualificati esperti diplomatici» coinvolti nella crisi tra Stati Uniti e Corea del Nord. Li ha citati il Corriere della Sera, che non fa riferimento ad un improvviso crollo della diplomazia, bensì ad un inevitabile progresso della tecnologia nordcoreana. Nel momento in cui il regime di Kim Jong-un riuscirà ad avere davvero a disposizione la tecnologia per colpire il territorio statunitense, Donald Trump non potrà stare più tranquillo. A quel punto, infatti, il presidente Usa si ritroverà a dover gestire una questione di sicurezza nazionale, di fronte alla quale si ritroverà costretto con i vertici militari ad agire per neutralizzare Pyongyang. Le sanzioni economiche che sono state adottate contro la Corea del Nord possono solo rallentare la crisi internazionale, ma non bloccarla o risolverla. Nonostante le sanzioni, infatti, il programma di miniaturizzazione delle testate nucleari condotto dal regime di Kim Jong-un sta procedendo. L'obiettivo è montarle sui razzi che sta testando ormai da anni. L'unica alternativa al momento è che Washington arrivi a un accordo con Pyongyang, coinvolgendo nella trattativa anche Cina e Russia per avviare il dialogo.

IL PROBLEMA IRAN: "CONTINUEREMO A COSTRUIRE MISSILI"

La Corea del Nord non è l'unica fonte di preoccupazione per gli Stati Uniti e il resto dell'Occidente. Anche l'Iran rappresenta un grande problema, soprattutto in seguito alle dichiarazioni del presidente Hassan Rouhani, il quale ha affermato che Teheran continuerà a sviluppare il programma missilistico. Il presidente iraniano ritiene di non violare così le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul programma nucleare. «Dobbiamo ricordare che abbiamo costruito missili, li costruiamo e continueremo a farlo senza violare alcuna norma del diritto internazionale e senza contraddire la risoluzione 2231», ha dichiarato Hassan Rohuani durante il suo intervento in Parlamento, come riporta l'agenzia Mehr. «Produrremo e conserveremo tutte le armi di cui abbiamo bisogno per difendere la nostra integrità territoriale e non esiteremo ad usarle quando è una questione di autodifesa», ha aggiunto il presidente iraniano, il quale ritiene che gli Stati Uniti non meritino fiducia, perché non mostrerebbero al mondo il rispetto per la comunità internazionale e gli accordi raggiunti.

