ATTENTATO A NEW YORK/ Video, Manhattan morti e feriti sulla pista ciclabile, “non è terrorismo” ultime notizie

Attentato a New York, video: morti sulla pista ciclabile a Manhattan, con la polizia che ha fermato un sospettato. Non sarebbe terrorismo, le ultime notizie sul fatto

Immagine di repertorio (LaPresse)

Investe ciclisti e spara: momenti di terrore negli Stati Uniti d’America, a New York nella zona di Wall Street. Come riporta la stampa statunitense, nel Lower West Side di Manhattan un furgoncino è piombato su una corsia riservata ai ciclisti ed ha investito alcune persone. Secondo fonti sul posto, riportate dalla BBC, nella stessa area sono stati esplosi anche dei colpi d’arma da fuoco. Sono attesi aggiornamenti dal posto, con le forze dell’ordine intervenute immediatamente: polizia al lavoro per ricostruire la vicenda ed inviduare eventuali colpevoli. Nel frattempo dagli Stati Uniti d’America giungono aggiornamenti inquietanti, in attesa di conferme ufficiali dalla polizia: dopo l’incidente e i conseguenti spari, sarebbero sei le vittime e almento quindici i feriti, di cui alcuni in modo grave. Una vicenda non legata, secondo le prime ricostruzioni riportate da un funzionario del New York Police Department, al terrorismo: continuano le investigazioni.

INVESTE CICLISTI E SPARA: LE ULTIME

Infatti, secondo quanto riporta la stampa americana, la polizia di New York tratta l’incidente come non legato al terrorismo. Al momento un uomo è stato arrestato e sono in corso accertamenti per stabilire se è stato lui il protagonista dell’incidente e dei successivi spari. In attesa di ulteriori conferme sui dati e sulle informazioni fin qui diramate dalla stampa USA, uno scuolabus è rimasto coinvolto nell’incidente e diversi bambini sono rimasti intrappolati all’interno. Il sindaco di New York Bill De Blasio, di chiare origini nostrane, è stato subito informato dei fatti ed è costantemente in aggiornamento con i vertici della polizia per le dinamiche dell’evento. Attesi nuovi aggiornamenti a breve. La zona è stata completamente bloccata, intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco. La polizia in questo momento, in posizioni diverse, eventuali altri responsabili della catastrofe: le prime immagini diramate su internet e in televisione mostrano le biciclette distrutte dal furgoncino piombato sulla pista ciclabile.

A vehicle has struck multiple people in New York in suspected terrorist attack pic.twitter.com/vJsVMbn3Ej — Tommy Robinson ???? (@TRobinsonNewEra) 31 ottobre 2017

