AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente in A14, un morto (ultime notizie, oggi 31 ottobre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 31 ottobre 2017 sulla viabilità. C'è stato un incidente sull'A14 con una persona che ha perso la vita.

31 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade- La Presse

Purtroppo le autostrade italiane ci raccontano di un'altra persona che ha perso la vita. Nella giornata di ieri, lunedì 30 ottobre 2017, è morto un uomo di 42 anni sull'A14 nota come Autostrada Adriatica. Il tutto è arrivato nel tratto tra Montemarciano e Senigallia in direzione Bologna al chilometro 205 come riportato dalla versione online de Il Resto del Carlino. Sul luogo dell'incidente in questione si sono precipitate la polizia stradale e anche l'eliambulanza da Fabriano che però ha potuto costatare solo il decesso. L'uomo in questione era a bordo di un furgoncino fermo sulla corsia d'emergenza ed è stato colpito con violenza da un mezzo pesante. Dopo l'incidente si sono verificati due chilometri di coda nella direzione nord rispetto all'incidente in questione. Non dovrebbero esserci dei problemi per quanto riguarda il traffico proprio in questo preciso tratto autostradale.

TRAFFICO, CANTIERI E MALTEMPO

Partiamo nell'analisi delle autostrade italiane andando ad analizzare la situazione anche dal punto di vista del maltempo. Sulle isole, Sicilia e Sardegna, ci dovrebbero essere diverse perturbazioni che potrebbero condizionare anche la viabilità così come la nebbia che colpirà la Pianura Padana abbassando decisamente la visibilità. Nonostante un cielo abbastanza coperto un po' ovunque non dovrebbero esserci problemi ulteriori. Sono numerosi anche i cantieri aperti nella notte che saranno chiusi durante la giornata di oggi martedì 31 ottobre 2017. Sarà molto importante fare attenzione al portale istituzionale Autostrade.it che è aggiornato in tempo reale e può portare anche dei consigli. Si parte dall'A3 Napoli-Salerno dove al chilometro 42.8 direzione Napoli tra Salerno e Cava de' Tirreni fino alle ore sei. Stesso orario anche per quanto riguarda la Tangenziale di Bologna dove in direzione Autostrada Milano-Napoli troveremo chiusa l'uscita di svincolo 10 zona industriale Roveri. Saranno chiuse invece fino alle cinque l'uscita Lainate sull'A8 Milano-Varese e l'entrata Ronco Scrivia sull'A7 Milano-Serravalle-Genova.

© Riproduzione Riservata.