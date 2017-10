Chi è l'imam espulso in provincia di Lecco?/ Idriz Idrizovic, "pericoloso per la sicurezza nazionale"

Chi è l'imam espulso in provincia di Lecco? Idriz Idrizovic, predicatore estremista, è stato ritenuto dai pm un soggetto "pericoloso per la sicurezza nazionale"

Immagini di repertorio (foto da Lapresse)

Sarò scortato dagli agenti fino in aeroporto a Milano: dovranno accertarsi che Idriz Idrizovic, l'imam domiciliato a Olgiate Molgora, centro della Brianza in provincia di Lecco, raggiunto da un provvedimento di espulsione, lasci davvero l'Italia. I pm di Lecco che hanno svolto l'istruttoria, infatti, come riporta La Repubblica, lo considerano un soggeto "pericoloso per la sicurezza nazionale" in ragione delle sue prediche di stampo estremista. Nelle ultime ore, anche il giudice di pace del Tribunale di Lecco ha convalidato il provvedimento firmato dal ministro dell'Interno Marco Minniti di cui è stato oggetto l'imam itinerante kosovaro. Sono state le indagini svolte dai carabinieri del Ros di Milano, in collaborazione con i militari del comando provinciale di Lecco e dagli agenti della Digos di Lecco, a chiarire la pericolosità dell'imam, cui ieri è stato notificato il provvedimento d'espulsione nella sua casa a Olgiate Molgora.

INCITAVA ALLA JIHAD

Idriz Idrizovic, l'imam kosovaro residente a Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, lascerà l'Italia questa mattina in ragione del provvedimento di espulsione firmato dal ministro dell'Interno Marco Minniti. Un uomo ritenuto "pericoloso per la sicurezza nazionale". Erano state soprattutto le sue prediche ad aver messo in allarme gli inquirenti del Ros, preoccupati che l'attività di Idrizovic potesse sfornare qualche novello attentatore anche sul suolo italiano. L'attività di prevenzione, che da sempre costituisce il marchio di fabbrica dell'Italia alla lotta al terrorismo, ha dunque consigliato di espellere l'imam prima che riuscisse ad organizzare una rete di proseliti dediti alla jihad. Quella guerra santa cui aveva più volte inneggiato, come riporta corriere.it, in diverse moschee lombarde. L'imam risultava residente ad Olgiate Molgora con la moglie e le sue cinque figlie. Non è stato ancora comunicato se il resto della famiglia potrà restare in Italia o dovrà a sua volta abbandonare il Paese.

© Riproduzione Riservata.