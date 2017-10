INCIDENTE STRADALE/ Palermo, viale Croce Rossa: 81enne travolto sulle strisce pedonali (oggi, 31 ottobre 2017)

Incidente stradale: a Palermo un 81enne è morto dopo essere stato investito in viale Croce Rossa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Incidente stradale (da Pixabay)

Giuseppe Michele Tosini, 81 anni, è morto ieri dopo essere diventato suo malgrado vittima di un terribile incidente stradale. L'anziano stava attraversando la strada sulle strisce pedonali al semaforo di viale Croce Rossa, a Palermo, quando una Panda lo ha investito centrandolo in pieno. Uno scontro violentissimo, come dimostrato dal fatto che il vetro del parabrezza sia andato in frantumi. L'impatto, verificatosi intorno alle 18 di ieri, è avvenuto all'altezza di via del Carabiniere, in direzione di via Alcide De Gasperi. L'81enne è stato subito soccorso da alcuni passanti, che hanno anche provato a rianimarlo praticandogli la respirazione bocca a bocca. Alcuni hanno lamentato un ritardo nell'arrivo dei soccorsi, i quali, arrivati sulla scena del sinistro hanno intubato l'anziano signore senza però riuscire a salvargli la vita. Come riporta Palermo Today, non è chiaro se il semaforo fosse verde o rosso quando la vittima stava attraversando. Accanto a lui è stata trovata una busta del pane: e proprio i dipendenti del panificio dove si era appena recato sono stati decisivi per identificare l'uomo che era uscito senza documenti.

PAVIA, MUORE CONDUCENTE AUTOTRENO

Incidente stradale, ieri sera, sulla A21 Torino-Piacenza. Il sinistro, avvenuto a pochi km dal confine con la provincia di Pavia, ha interessato il conducente di un autotreno che trasportava tronchi d'albero ed era diretto verso il capoluogo emiliano. Una destinazione mai raggiunta visto che l'uomo, per circostanze ancora tutte da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata antistante la carreggiata prima di morire incastrato nella cabina. Per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente sono adesso a lavoro gli agenti della Polstrada della Sottosezione di Alessandria Ovest. Sul posto, poco dopo l'incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tortona e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Da sottolineare gli inevitabili i disagi per il traffico scaturiti dall'incidente.

© Riproduzione Riservata.