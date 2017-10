Immagini Halloween 2017/ Foto e frasi per auguri: divertenti o terrificanti, per una festa sempre più social

Immagini Halloween 2017, foto e frasi per auguri: divertenti o terrificanti, per una festa sempre più social. Le ultime notizie con i consigli per una condivisione sempre più efficace

31 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Immagini Halloween 2017, foto e frasi per auguri (da Pixabay)

Halloween 2017 è arrivato ed è sempre più social: fervono i preparativi per la festa che cade nella notte tra il 31 ottobre e 1 novembre, ma la tradizione lascia spazio anche alla modernità. Negli ultimi anni non è cresciuta solo l'attenzione per trucchi e costumi, ma anche la condivisione. Spopolano immagini divertenti e paurose da inviare a parenti, amici e colleghi su WhatsApp e altri social network, come Facebook, Twitter e Instagram. Il modo di interagire è cambiato con il progresso della tecnologia, quindi le tradizionali lettere hanno lasciato il passo a immagini simpatiche e terrificanti per le piattaforme social. In fondo alla pagina vi proponiamo qualche immagine che potete utilizzare per Halloween 2017: vi consigliamo di salvarle per condividerle facilmente tramite smaprthone, pc o tablet. Se siete creativi potete usare una foto con un gruppo di zucche sorridenti per inserire un messaggio personalizzato. Ce ne sono altre con il messaggio già integrato: «Halloween è la festa dei Mostri... Beh, non potevo scordarmi di te!».

HALLOWEEN, NON SOLO IMMAGINI: LE FRASI DA INSERIRE

Chi è alla ricerca di belle immagini per Halloween 2017, magari in una chiave più tradizionale ed elegante, può usare un'immagine che ritrae zucche, gatti, pipistrelli e molti altri animali associati a questa festa. Una versione forse minimalista, ma sicuramente efficace. Questa festa però può essere raffigurata nel suo momento di passaggio tra la notte del 31 ottobre e il 1 novembre... Non preoccupatevi, perché c'è un'immagine ad hoc, da condividere con le persone a voi più vicine. Le immagini, però, per quanto espressive, vanno accompagnate da una bella frase per un augurio speciale. Per questo vi suggeriamo qualche frase da utilizzare all'interno della foto scelta o come semplice didascalia. Potete affidarvi a William Shakespeare per darvi un tono: «Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’'inferno stesso alita il contagio su questo mondo». C'è poi Howard Phillips Lovecraft, uno dei più grandi scrittori di letteratura horror: «La più antica e potente emozione umana è la paura, e la paura più antica e potente è la paura dell'ignoto».

