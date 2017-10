Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto, 31 ottobre: i numeri vincenti! Video (conc 130/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 31 ottobre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.130/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Il concorso del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto di questa sera apre ufficialmente le porte ad una nuova settimana di estrazioni. I numeri vincenti permetteranno di certo a milioni di giocatori di rivoluzionare la propria serata grazie a ricchi premi, spesso conquistati grazie a giocate di pochissimi euro. Prima di scoprire tutto sulla nuova estrazione, vediamo quali sono stati i premi distribuiti nell'ultimo appuntamento del Lotto. Il primo posto sul podio è stato raggiunto da un fortunello di Napoli, che con un solo euro sulla ruota partenopea ha centrato più di 62 mila euro grazie ad una quaterna vincente. Il bottino fa inoltre parte dei 7 milioni di euro che il gioco ha distribuito solo nell'ultimo concorso, che si va a sommare ai circa 950 milioni di euro registrati dall'inizio di quest'anno. Il 10eLotto ha premiato invece un fortunello di Messina, dove è stata realizzata la vincita più alta del concorso. Il premio da 50 mila euro è stato ottenuto grazie ad un 9 su 10 numeri totali, registrati con l'estrazione frequente. Festa anche a Cisterna di Latina, dove un vincitore ha indovinato un premio di 25 mila euro, mentre il montepremi totale dell'ultimo concorso è stato di circa 23 milioni di euro, contro i 3, 1 miliardi registrati dall'inizio del 2017.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto sono già in attesa del concorso di questa sera, che di certo premierà non solo i più fortunati, ma anche i più strategici. Gli aspiranti vincitori non dovranno infatti fare attenzione solo ai numeri da giocare, ma assicurarsi innanzitutto di non perdere l'appuntamento. Ogni estrazione registra infatti migliaia di ritardatari, che spesso non riescono ad arrivare in tempo in ricevitoria per giocare la propria schedina. Se rientrate in questa categoria affrettatevi: la nostra Rubrica intanto vi consiglierà alcuni numeri da poter giocare. Complice la smorfia napoletana, parleremo oggi di un sapone molto particolare, realizzato contro una delle creature più quotate dalla letteratura e cinematografia horror. Un'azienda americana ha infatti introdotto nel proprio catalogo una saponetta in grado di tenere lontani i vampiri e coposta da aglio e acqua santa. Il necessario per evitare incursioni moleste e notturne! Anche se l'idea è nata come gioco, la casa di produzione ha voluto impiegare i prodotti migliori per la realizzazione delle saponette, rigorosamente realizzate a mano. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il vampiro, 36, la saponetta, 29, l'aglio, 3, l'acqua santa, 24, e il sangue, 13. Come Numero Oro scegliamo il pipistrello, 70.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

I giocatori del SuperEnalotto non sono solo in attesa di scoprire le sorti del Jackpot, che nel concorso di questa sera ritornerà in palio sul tavolo verde della Sisal. L'ultimo appuntamento con il gioco ha infatti deluso tantissimi aspiranti vincitori, che hanno vissuto un vero e proprio ridimensionamento di tutte le quote. In molti casi si sono sfiorati i minimi storici, un evento che si è andato a sommare all'assenza delle quote maggiori, come il 5+1 ed il 5+. I quattro vincitori del 4+ hanno infatti totalizzato poco più di 17 mila euro, mentre ha superato di poco gli 11 mila euro il premio del 5, destinato a diciotto appassionati. Si è dimezzato invece il 3 +, che ha destinato 1.543 euro a ciascuno dei suoi 130 vincitori, così come è scesa la quota del 4, pari a 173,11 euro e conquistata da 1.262 giocatori. In picchiata anche il premio del 3, con un valore di 15,43 euro e destinato a 40.527 vincitori, mentre 493.332 appassionati hanno centrato i 5 euro distribuiti dal 2. La più piccola delle quote variabili si posiziona quindi a pari merito con la complementare del SuperStar, lo 0+. Il premio da 5 euro è stato centrato in questo caso da 20.275 giocatori. 10 euro a testa invece per i 10.364 appassionati che hanno indovinato l'1+ e 100 euro a ciascuno dei 1.817 vincitori del 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il mondo del SuperEnalotto alza il sipario sul Jackpot e sull'estrazione di questa sera, che potrebbe rivelarci anche il destino del montepremi. Una delle domande più quotate fra i giocatori della Sisal riguarda infatti il destino della vincita più alta in palio, finora in continua ascesa e apparentemente irragiungibile. Le speranze non terminano mai ed anche oggi milioni di giocatori si metteranno alla prova per conquistare il primo posto sul podio. Non manca inoltre chi crede di avere già la vittoria in tasca e preferisce pensare ai progetti da coltivare grazie al bottino ottenuto. La nostra Rubrica vi propone oggi una nuova soluzione, sempre con l'aiuto di KickStarter, e vi parla dell'evoluzione delle stampanti. Al mondo d'oggi fra i dispositivi più presenti nelle nostre case non c'è più il computer o il portatile, ma lo smartphone. Un oggetto che ci permette di fare moltissime cose, a partire dalle foto. Ecco perché è necessario adottare una soluzione come Prynt, una stampante in grado di rendere il nostro smartphone con sistema Android ancora più all'avanguardia. Un dispositivo esterno da collegare al nostro gioiellino ci permetterà infatti di stampare ogni foto e immagine in pochissimi secondi: Prynt è una vera e propria stampante in formato pocket, la prima sul mercato. Il goal da 50 mila dollari è quasi stato raggiunto e mancano ancora 30 giorni di tempo prima che l'asta venga chiusa. I numeri vincenti? Arrivano in pochi istanti!

