METEO/ Cielo coperto su un po' tutto il paese, pioggia sulle isole (oggi, 31 ottobre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 31 ottobre 2017. Il cielo sarà coperto su un po' tutto il paese, ma la pioggia sarà protagonista solo sulle isole Sicilia e Sardegna.

31 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

Il meteo ci parla di una svolta in negativo tra il 5 e il 7 di novembre, mese che va ad iniziare domani. Ritorneranno a colpire le piogge ancora una volta il centro-nord del nostro paese con anche situazioni di allerta su diverse regioni. Il nostro paese è stato colpito da diversi giorni da un potente anticiclone che sembra essersi come arrestato in questa fine di ottobre. La verità è che questo però non ha abbandonato il nostro paese e tornerà ad essere prepotente nei prossimi mesi grazie alla pressione che diventerà bassa con la complicità dell'oceano Atlantico settentrionale. Questa porterà a dei forti rovesci a partire da domenica 5 novembre prossimo e per tutto l'inizio della prossima settimana. Saranno colpite in maniera predominante Toscana, Lombardia, Veneto, Lazio e Liguria. Una situazione che però non dovrebbe interessare il meridione del nostro paese dove ci sarà ancora una volta bel tempo e sole dopo le brutte giornate di questo fine ottobre.

METEO, CIELO COPERTO SU TUTTO IL PAESE, PIOGGIA SULLE ISOLE

Il cielo sarà coperto un po' su tutto il paese come ci raccontano le previsioni del tempo della giornata di oggi, martedì 31 ottobre 2017. La novità è proprio questa e cioè l'imperversare di una situazione di una perturbazione che non dovrebbe comunque sfogare, almeno per oggi, in delle forti precipitazioni. Le uniche piogge si vedranno sulle isole, Sicilia e Sardegna, oltre che sulla punta dello stivale nella parte estremamente a sud della Calabria. Le temperature continueranno a scendere, tanto da sfiorare per la prima volta in questa stagione gli zero gradi. In provincia di Bolzano vedremo infatti le temperature scendere a un grado per quanto riguarda la mattinata. Situazione che cambierà radicalmente nel pomeriggio quando invece le massime saranno sui ventidue di Palermo. Attenzione anche per quanto riguarda il vento con le correnti che si muoveranno da sud verso nord sul versante tirrenico e da nord verso sud su quello adriatico.

