Ognissanti 2017 / Il significato della festa cristiana: “santi, non superuomini” (1 novembre)

Il giorno di Tutti i Santi, noto come Ognissanti, è una festa cristiana che celebra insieme la gloria e l’onore di tutti i santi, compresi anche quelli non canonizzati. La solennità del calendario liturgico cade il 1° novembre. Si tratta di una festa di precetto e fino al 1955, prima delle riforme di papa Pio XII, aveva anche una vigilia ed un’ottava. Le prime tracce di Ognissanti sono attestate ad Antiochia, con riferimento alla domenica successiva alla Pentecoste (festa cristiana in cui viene celebrata l'effusione dello Spirito Santo, dono del Risorto, e la nascita della Chiesa). La festa di tutti i Santi si diffuse in Europa a partire dai secoli VIII-IX e, a partire dal secolo IX, si iniziò a celebrarla anche a Roma. E’ una festa di speranza, come riporta Famiglia Cristiana, e rappresenta la parte eletta e riuscita del popolo di Dio. Ma non solo: richiama l’uomo al suo fine e alla sua vera vocazione, ovvero la santità. Santità alla quale l’uomo è chiamato non attraverso opere straordinarie, bensì con il compimento fedele della grazia del battesimo.

OGNISSANTI, IL SIGNIFICATO DELLA FESTA CRISTIANA

Come sottolinea Famiglia Cristiana, il significato di questa festa è quello di festeggiare tutti i santi, guardando coloro che già hanno conquistato l’eredità della gloria terrena: coloro “che hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del Padre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione”. Dei modelli che hanno deciso di accettare di lasciarsi incontrare da Gesù, sia attraverso i desideri che le debolezze, sia tra sofferenze e tristezze. La beatitudine è un frutto di sovra abbondanza che il sangue di Cristo ha loro acquistato. Tutti hanno deciso di lasciarsi pervadere dall’amore, fino a scomparire con l’ingresso di Gesù in loro. A riportarli alla via di povertà è stata la Regina di tutti i Santi, Maria: è con lei che essi vivono attualmente nascosti nel segreto del padre.

“I SANTI NON SONO SUPERUOMINI”

La festa di Ognissanti non significa la festa della perfezione, degli uomini e donne “bravi” e senza errori, insomma di una sorta di “superuomini”; a fugare ogni dubbio, ogni anno, è la stessa Chiesa che indica la strada percorsa dai santi non perché non abbiano mai sbagliato ma perché si sono fidati di un amore e di un fascino che ha riempito per davvero la loro vita, tanto da farli compiere opere che non avrebbero mai neanche immaginato. «La differenza con il resto dell'umanità consiste nel fatto che quando hanno conosciuto l'amore di Dio lo hanno seguito con tutto il cuore; hanno speso la loro vita al servizio degli altri, diffondendo gioia e pace», spiegava Papa Francesco nell’Angelus di Ognissanti del 2013. I santi non sono superuomini e non lo saranno mai: «non sono nati perfetti sono come noi, come ognuno di noi, persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze», proseguiva ancora Bergoglio. In sostanza, va ricordato e imparato che la santità non è un “lusso per pochi” ma è una vocazione per tutti: «Tutti siamo chiamati a camminare sulla via della santità e questa via ha un nome e un volto, quello di Gesù. Lui nel Vangelo ci mostra la strada: quella delle beatitudini». (agg. di Niccolò Magnani)

LA CONTRO-HALLOWEEN

Milano e un po’ in tutta Italia la festa di Ognissanti per la Chiesa Cattolica rappresenta una parallela “sfida” e proposta di estrazione compeltamerne diversa a quella che ormai la massa ha preso come festa popolare “ufficiale”, ovvero Halloween. La curia milanese, per volere dell’Arcivescovo Emerito Angelo Scola, dal 2015 ha indetto la “Notte dei Santi” con la quale si cerca di rinnovare la proposta della santità e della via cristiana nelle stesse ore in cui migliaia di giovani e non pensano ai dolcetti o scherzati, alle sbornie pesanti e alle urla per strada. «La Notte dei Santi, la notte dei contrasti e dei carismi. Chiederemo agli adolescenti della Diocesi di percorrere le strade che segnano il nuovo skyline di Milano ma che "nascondono" il bello di una città che sa ancora diffondere la gioia del Vangelo», è l’invito posto anche dal neo arcivescovo Mario Delpini che continua nel segno della intelligente innovazione precedente. La Milano dei contrasti per la Festa di Ognissanti: l’acuta proposta vede un percorso molto particolare. «Alla vigilia della Festa di Tutti i Santi, ci metteremo in cammino attraversando una zona di Milano che segna il nuovo skyline della città e che raccoglie la nuova «movida» dei giovani milanesi: corso Como, piazza Gae Aulenti, i grattacieli di Porta Nuova.Passeremo anche dalla Stazione Centrale e dal quartiere intorno che lascia intravedere situazioni di disagio e povertà, che testimonia il dramma di chi dorme all’addiaccio o di chi si mette in viaggio come migrante in cerca di nuova speranza». Ecco qui tutte le info del programma e del percorso: un modo innovativo, diverso e all’interno della proposta di fede che se svolto senza pesanti “schematismi” o moralismi potrebbe davvero portare una ventata di aria fresca in una città meravigliosa ma spesso “incastrata” nelle proprie mode e movida. (agg. di Niccolò Magnani)

