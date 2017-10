Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord: Papa Francesco, “umanità verso il suicidio con le armi nucleari”

Terza guerra mondiale, ultime notizie di oggi 31 ottobre 2017: crisi in Corea del Nord, Papa Francesco propone un dialogo per uscire dalla crisi, "umanità verso il suicidio"

TERZA GUERRA MONDIALE. Chiariamo subito un concetto: Papa Francesco è stato il primo a parlare con una certa insistenza in pubblica di una terza guerra mondiale (a pezzi) già nel 2015 con le crisi in Medio Oriente e il terrorismo strisciante e terribile dello Stato Islamico. Due anni dopo abbiamo una Corea del Nord e degli Stati Uniti pronti allo scontro nucleare e una comunità internazionale a tratti inerme nel trovare un’antidoto alla prossima e possibile guerra mondiale: ieri titoli di giornali e siti pubblicavano, «Papa Francesco mediatore sulla crisi mondiale in Corea del Nord». Come sempre, la vera realtà delle cose è un po’ più complessa e un po’ meno “banale” come viene presentata dai media generalisti. Il portavoce Greg Burke portavoce e direttore della Sala Stampa Vaticana precisa, «falso parlare di una mediazione da parte della Santa Sede, come affermato dai media italiani in relazione alla crisi in corso tra Stati Uniti e Corea del Nord. Il Santo Padre - afferma ancora Burke - lavora con determinazione per promuovere le condizioni necessarie per un mondo senza armi nucleari, come lui stesso ha ribadito lo scorso mese di marzo in un messaggio indirizzato all'Onu». La notizia di un Bergoglio mediatore “vip” è stata data dopo che lo stesso Pontefice oggi in visita al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha detto in maniera netta, «l’umanità rischia il suicidio con la minaccia gravissima delle armi nucleari. Siamo in una vera e propria guerra».

Guardando indietro nella storia della Chiesa, l’esempio più fulgido di “mediatore” in seconda fila ma assai decisivo è stato certamente Papa Giovanni Paolo II. Il suo infaticabile lavoro di preghiera costante per la pace e mosse diplomatiche a corredo ha permesso di combattere e sconfiggere il comunismo sovietico, oltre che mettere una “pezza” importante nei delicatissimi equilibri della guerra fredda tra Usa e Russia. Quella stessa mediazione è auspicabile che oggi, nell’opera costante di pace di Papa Francesco, riaccada per evitare che l’umanità potesse un giorno pentirsi di quanto (non) fatto: proprio oggi il direttore della Sala Stampa vaticana Greg Burke ha reso noto che la prossima settimana si terrà in Vaticano un importante convegno dal titolo: "Perspectives for a World Free from Nuclear Weapons and for Integral Development”. Il Papa propone una via, un dialogo per uscire dalla crisi, ma non sarà quel ruolo di "mediatore" che la stampa vuole cucirgli addosso: se però indicare di continuo la strada della pace e i motivi per cui l'uomo non è fatto per la guerra e la distruzione si dimostrerà un'azione "mediatrice", tanto di guadagnato. Il mondo oggi, come ieri e domani, ne ha davvero bisogno.

NATO E L’AVVERTIMENTO CONTRO LA NORDCOREA

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha parlato ancora, questa volta in una intervista al giornale giapponese "Yomiuri Shinbun”, con l’argomento della terza guerra mondiale ancora più al centro che mai. Secondo quanto spiega il capo dell’alleanza atlantica, ogni Paese Nato e non solo gli Usa devono temere le minacce di Pyongyang: «Ci rendiamo conto che l'Europa è anche alla portata dei missili nordcoreani. Anche i Paesi della NATO sono minacciati… La NATO ha i mezzi e la determinazione per compiere un contrattacco». Questo significa che secondo Stoltenberg ognuno deve sentirsi chiamato in causa e cooperare per evitare la guerra contro Kim Jong-un, dimostrando ancora più mondiale uno scontro per ora solo diplomatico ed economico. «Bisogna però rafforzare la pressione sulla Corea del Nord per costringerla a negoziare», ha spiegato ancora il segretario Nato puntando ancora molto sulla diplomazia, a differenza di quanto spiega pubblicamente il presidente Usa Donald Trump.

