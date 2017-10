Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: doppio schiaffo per Donald Trump (31 ottobre 2017)

DOPPIO SCHIAFFO PER DONALD TRUMP

Prima la presa in custodia del manager che ha curato la sua campagna elettorale, e poi la corte federale che ha lo ha sconfessato sull’ordine esecutivo dei transgender, ordine che mirava a vietare la presenza nell’esercito dei trans. Oggi per il presidente Trump non è stata una bella giornata, iniziata con la consegna nelle mani dei federali di Paul Manafort, con il manager che nel periodo della campagna elettorale, almeno per l’accusa, ha intrattenuto rapporti con i russi. Ed è forse questa l’accusa più grave, un imputazione che potrebbe finanche vedere in stato di accusa molti altri dirigenti vicini all’inquilino dello studio ovale, non ultimo suo genero già sentito parecchie volte dagli agenti del Federal Bureau. Manafort rischia fino a ottanta anni di carcere, oltre a multe per milioni di dollari, stante i dodici capi d’accusa contestatigli.

CARLES PUIGDEMON VOLA IN BELGIO

È stato formalmente incriminato Carles Puigdemon il neo presidente eletto della Repubblica di Catalogna, uno stato che di fatto non ha mai visto la nascita formale. È stata resa nota infatti oggi la messa in stato d’accusa per Puigdemon, con l’accusa rappresentata direttamente dal procuratore generale spagnolo José Manuel Maza. Pesantissimi i reati contestati, non solo al presidente dell’ormai commissariato parlamento catalano, ma anche a quattordici altri ministri del "parlamentino", reati che vanno dalla ribellione alla malversazione, e che prevedono fino a trenta anni di carcere. Ed è proprio per evitare di finire nelle patrie galere che Puigdemon, insieme a cinque suoi ministri, è volato in Belgio, con la probabile intenzione di richiedere l’asilo politico.

BOSS DI BAGHERIA AVEVA ORDINATO L'UCCISIONE DELLA FIGLIA

Non conosce nessuna pietà "l’onore" mafioso, questo è quello che emerge da una vicenda resa nota oggi dai carabinieri del comando provinciale di Palermo. Era infatti intercettato Pino Scaduto, il boss di Bagheria che parlando al telefono con un figlio ordinava a quest’ultimo di uccidere la sorella, perché si era fatta "sbirro". Non hanno creduto ai loro orecchi i militari che lo stavano intercettando, e immediatamente hanno avviato le indagini di rito per scongiurare l’ennesimo fatto di sangue. Dalle indagini si è scoperto che la figlia del capo mafia si era innamorata di un maresciallo dell’arma, e per questa era meritevole di morte. Immediato l’arresto di Scaduto, che questa notte è finito in carcere con altri sedici affiliati a cosa nostra.

BRUCIATI 320 ETTARI DI BOSCO

Non accenna a placarsi l’ondata di incendi che sta mettendo in ginocchio buona parte del settentrione d’Italia. I vigili del fuoco hanno lavorato per limitare i danni di quelli che sembra una vera e propria epidemia di fuoco, spesso di origine dolosa. La situazione più difficile nel varesotto dove a bruciare sono le montagne che sovrastano il capoluogo di provincia, impiegati in tale contesto centinaia di uomini e svariati mezzi aerei. Situazione difficile anche nei boschi del comasco, con la protezione civile lombarda che ha fatto sapere che solo negli ultimi giorni sono andati distrutti oltre 320 ettari di bosco.

SERIE A, L'INTER NON SI FERMA

L'Inter rischia, ma non si ferma e torna appena dietro al Napoli in classifica. I nerazzurri hanno vinto 2-1 al Bentegodi di Verona ieri sera, giocando una partita a ritmi alternati. Nel primo tempo è stato un dominio assoluto, con il gol di Borja Valero che sembrava mettere tutto in discesa. Nella ripresa la squadra di Luciano Spalletti sentiva di aver già vinto la partita, quando è scivolata di fronte al traguardo. All'ora di gioco è arrivato il calcio di rigore per fallo di Samir Handanovic su Alessio Cerci che ha portato sul dischetto l'appena entrato Giampaolo Pazzini. Questi aveva sbagliato l'unico rigore della sua carriera calciando fuori un tiro dal dischetto proprio contro il portiere sloveno quando lui era all'Inter e l'estremo difensore all'Udinese. Stavolta però non sbaglia. I nerazzurri vincono però grazie a un tiro violento di Ivan Perisic da fuori area sugli sviluppi di un calcio d'angolo messo fuori dalla difesa scaligera, una rete che ha ricordato quella di Juan Cuadrado l'anno scorso contro la Juventus.

VETTEL VS HAMILTON: SFIDA TRA DUE CAMPIONI

Lewis Hamilton, conosciuto nel mondo della Formula 1 come uno dei migliori piloti della sua categoria, riesce a portare a casa un altro campionato mondiale ai danni di Vettel, che non riesce nell’impresa di recuperare il campione britannico. Secondo quest’ultimo infatti avrebbe potuto vincere l’ennesimo titolo assegnato al miglior pilota della Formula 1 con maggior anticipo, riuscendo quindi a battere anche il suo rivale della Ferrari. Una sfida nella sfida viene definita dagli esperti, che vede partecipare un pilota completo sotto tutti i punti di vista, anche se non ancora paragonato a Senna, riesce comunque a portare a casa notevoli risultati, che fanno invidia a moltissimi sportivi.

CHAMPIONS LEAGUE, STASERA IN CAMPO JUVENTUS E ROMA. DOMANI IL NAPOLI

Questa settimana, per alcune squadre italiane, in particolar modo Juventus e Roma, sarà molto importante perché vedrà i club precedentemente menzionati impegnati in match all’interno delle prestigiose coppe europee. Per poter garantire la sicurezza dei giocatori e degli spettatori si è deciso di aumentare sensibilmente le misure di sicurezza, in modo da evitare qualsiasi problema o spiacevoli situazioni. Per quanto concerne Chealsea contro Roma, incontro che verrà disputato all’Olimpico di Roma, si può dire che è una sfida molto importante. I due club e relative rose giocatori sono decisamente preparati, usciti da alcuni successi importanti all’interno dei rispettivi campionati. Di Francesco, grazie al recupero di alcuni giocatori e ad una buona mentalità della squadra, pensa di modificare la solita formazione utilizzata in campo con qualcosa di nuovo. Juventus invece punta alla vittoria in modo da potersi guadagnare l’ammissione al turno successivo del prestigioso torneo con qualche giornata d’anticipo.

