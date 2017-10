AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente in A8 (ultime notizie, oggi 4 ottobre)

Autostrade Traffico - La Presse

Nella notte che ci porta a oggi, mercoledì 4 ottobre 2017, c'è da segnalare i disagi legati al traffico causato da un brutto incidente stradale sulle autostrade italiane. La situazione è stata evidenziata dal portale istituzionale Autostrade.it che però non ha specificato né le dinamiche di questo e nemmeno la possibilità che ci fossero feriti più o meno gravi. Il traffico si è creato al chilometro 5.6 direzione Varese tra Fiera Milano e Milano nord poco dopo la mezzanotte. Non è quindi da escludere che ci siano delle situazioni complicate anche nella prima mattinata di oggi nonostante il pronto intervento degli addetti ai lavori di autostrade per l'Italia. Per questo è importante seguire il portale che offre degli aggiornamenti in tempo reale e anche dei consigli per evitare il traffico. Sui portali di informazione invece potremo sapere se in questo incidente ci siano stati dei feriti.

AUTOSTRADE, CANTIERI E TRAFFICO NELLA NOTTE

Sono diverse le situazioni complicate che si sono verificate sulle autostrade italiane nell'arco della notte. Numerosi cantieri sono stati aperti per poi lasciare il via libera nella mattinata, ma sicuramente creare qualche problema legato al traffico. Si parte dall'A13 Bologna-Padova dove al chilometro 41.9 direzione Bologna troveremo chiuso fino alle sei il tratto tra Occhiobello e Ferrara nord. Sull'A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.-Gravell. Toce invece sarà chiuso il tratto tra Arona e Bivio A26/SS33 del Sempione sempre allo stesso orario. Concludiamo il giro con l'A24 Roma-Teramo dove al chilometro 136.6 direzione Superstrada Teramo mare troveremo chiuso il tratto tra Assergi e San Gabriele-Colledera. Chi passerà per questi tratti avrà bisogno di consultare il portale questa mattina per vedere se ci saranno ancora strascichi di una notte che ha portato diverse complicazioni.

