Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: i numeri vincenti! (conc 239/2017)

SiVinceTutto Superenalotto

Quali numeri sono stati estratti nell'ultimo concorso di SiVinceTutto Superenalotto? Siete nel posto giusto per trovare risposta a questa importante domanda: oggi, come ogni mercoledì, seguiremo l'estrazione di questo gioco Sisal in diretta, quindi vi forniremo il prima possibile i numeri vincenti per permettervi di scoprire se avete puntato sulla combinazione fortunata. La caccia al montepremi prosegue e si fa sempre più intrigante, visto che il 6 continua a latitare. Le occasioni per trionfare però non sono mancate: in 14 infatti la scorsa settimana hanno sfiorato la grande vincita. Per un solo numero non ce l'hanno fatta, eppure hanno portato a casa un bel bottino, visto che hanno realizzato il 5, vincendo così 1.047,10 euro. L'assalto ai numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto è ripartito questa settimana con le stesse ambizioni passate. Ma anche la determinazione è una componente fondamentale, anche se poi l'ingrediente principale resta solo uno: la fortuna!

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Se finora siete stati a corto di fortuna, non temete: tutto potrebbe cambiare stasera con la nuova estrazione di SiVinceTutto Superenalotto. Questo gioco è in grado di cambiare radicalmente la vostra vita, perché con la sestina vincente si può vincere una somma decisamente importante. L'estate è stata particolarmente bollente quest'anno: a giugno sono stati vinti, ad esempio, 167.704,92 euro. Avete ancora dubbi allora sulla ricchezza dei premi? A tal proposito vi ricordiamo che gli importi cambiano a seconda che venga indovinata o meno la combinazione vincente. Se il 6 viene realizzato, al fortunatissimo va il 40,27% del montepremi, mentre al 5 viene lasciato il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se invece nessuno indovina tutti i numeri vincenti, le percentuali come vi spieghiamo di seguito: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Ora però non facciamoci distrarre da questi numeri, perché contano quelli vincenti. E allora prima di salutarci e di ritrovarci dopo l'estrazione, ricordiamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti di SiVinceTutto del concorso numero 238 sono stati 17-33-41-49-73-79. Presto conosceremo quelli nuovi. Buona estrazione!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.