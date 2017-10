Incidente Stradale/ La Spezia, schianto moto-auto: sedicenne rischia paralisi (oggi, 4 ottobre)

Incidente stradale, le ultime notizie

Un drammatico incidente stradale è avvenuto ieri a La Spezia, in località Ruffino: una moto è finita sotto le ruote di un'auto che procedeva nel senso di marcia opposto. Le condizioni del ragazzo in sella alla moto, 16 anni, sono apparse subito gravissime: i testimoni, come riporta Il Secolo XIX, hanno raccontato che non riusciva a muoversi e chiedeva aiuto con un filo di voce. Soccorso dall'equipe medica del 118, dai militi della croce rossa di Muggiano e dai vigili del fuoco, che hanno spostato l'automobile, è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale San Martino di Genova. Una fonte qualificata del nosocomio ha rivelato che il giovane ha riportato una frattura del rachide dorsale e un ematoma paravertebrale. Il rischio di ripercussioni permanenti a causa dell'incidente stradale è alto. Oggi verrà operato, nel frattempo gli agenti della polizia municipale stanno cercando di ricostruire l'accaduto.

TRAONA, AUTO SI RIBALTA: MAMMA E FIGLIO SALVI PER MIRACOLO

Un grave incidente è avvenuto alle 20 di ieri a Traona: stavano percorrendo la Valeriana, in direzione Morbegno, quando l'auto è uscita di strada. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo dell'auto, che si è poi capovolta ed è finita nel fossato vicino alla carreggiata. Per fortuna per la donna si è trattato solo di un grande spavento, e così per il figlio di 3 anni. Alcune persone che hanno assistito all'incidente stradale hanno chiamato immediatamente i soccorsi: fortunatamente entrambi non hanno riportato gravi ferite, nonostante il rocambolesco incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che, come riportato da SondrioToday, hanno estratto il mezzo incidentale con un'autogru. Intorno alle 6.30 di oggi, invece, un veicolo ha investito un uomo a Cologno Monzese: per fortuna però le conseguenze non sono sembrate gravi, visto che l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde. Uno scontro tra un'auto e una moto, invece, è avvenuto a Capriate: sul posto sono in azione ambulanza e automedica.

