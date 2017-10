Maria Chindamo/ Imprenditrice scomparsa per vendetta? Un mistero ancora da chiarire (Chi l'ha visto?)

Maria Chindamo, il caso a Chi l'ha visto?

La scomparsa di Maria Chindamo è un mistero ancora da chiarire, sul quale Chi l'ha visto? proverà a far più luce nella puntata di oggi, mercoledì 4 ottobre. La trasmissione di Federica Sciarelli si occuperà infatti dei casi di Laureana di Borrello, in provincia di Vibo Valentia, dove due persone sono scomparse in meno di sei mesi. Una di queste è l'imprenditrice agricola, fatta sparire un venerdì mattina, all'ingresso dei suoi terreni. La sua macchina resta accesa, la portiera aperta e vengono trovate anche tracce di sangue. Ospite in studio stasera a Chi l'ha visto? il fratello della donna scomparsa, Vincenzo Chindamo. Negli ultimi tempi l'attenzione degli inquirenti si era concentrata sul contenuto di una lettera anonima pervenuta a un parroco: sembrava potesse segnare una svolta alle indagini, ma neppure la ripresa degli scavi nell'area del Mesima ha portato a sviluppi importanti. Tutto poi è rientrato nell'attesa, quella che sta logorando la famiglia di Maria Chindamo.

MARIA CHINDAMO, UN MISTERO LUNGO UN ANNO...

Maria Chindamo è scomparsa la mattina del 6 maggio 2016: l'imprenditrice, mamma di tre figli, era partita presto da casa quel giorno per incontrare il custode della sua tenuta e con un operaio. Giunta davanti al cancello del suo podere, è stata colta di sorpresa da qualcuno, che l'ha aggredita, tirandola giù violentemente dalla sua Dacia Duster e portandola via. L'operaio che ha lanciato l'allarme ha trovato l'auto col motore ancora acceso e la portiera aperta, ma nessuna traccia di Maria Chindamo, se non alcune di sangue sulla portiera stessa, per terra e su un muretto di recinzione. Sui sedili dell'auto invece sono stati rinvenuti la borsa e il cellulare. Nessuno però ha visto o sentito nulla. Da allora stampa e trasmissioni televisive si stanno occupando del caso. Un'attesa senza fine, però, quella della verità per i parenti. La ripresa delle ricerche nei mesi scorsi si è rivelata illusoria.

