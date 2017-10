PREMIO NOBEL CHIMICA 2017/ Diretta streaming video, i possibili vincitori

Nobel per la chimica

Mercoledì 4 ottobre, alle ore 11.45, l’Accademia Reale di Stoccolma svelerà i vincitori del premio Nobel per la Chimica 2017. In questi giorni si sta alzando il sipario sui vincitori dei prestigiosi riconoscimenti internazionali, ed anche per la Chimica alcune indiscrezioni fanno pensare a quelli che potrebbero essere i papabili per l’edizione di quest’anno del premio. Sono tre le ricerche che potrebbero essere indicate come vincitrici. Innanzitutto gli studi nell’attivazione del legame carbonio-idrogeno degli statunitensi John Bercaw e Robert Bergman e del russo Georgiy Shulpin. Quindi, lo studio e lo sfruttamento della catalisi eterogena del danese Jens Norskov. Infine, gli studi e le applicazioni dell’uso di perovskite per creare tecnologie che sfruttino l’energia solare, portate avanti da Tsutomu Miyasaka, Nam-Gyu Park ed Herny Snaith. Da questo terzetto potrebbe uscire il nome del lavoro vincitore, pur sottolineando che si tratta di tre ricerche all’avanguardia.

PREMIO NOBEL CHIMICA 2017: LE RICERCHE CHE POSSONO VINCERLO

Analizzando nel dettaglio, il lavoro di Bergman e Bercaw e di Shulpin sul legame carbonio-idrogeno è uno di quelli attualmente più seguiti nel campo chimico e che viene ritenuto potenzialmente in grado di offrire le maggiori applicazioni, soprattutto nello sviluppo di nuovi metodi di sintesi, il che potrebbe rappresentare una svolta nella produzione di nuovi materiali sintetici. Il lavoro norvegese di Jens Norskov sulla catalisi eterogena è un’altra nuova frontiera dell’industria chimica, che potrebbe avere un impatto decisamente positivo sull’ambiente, visto che Norskov si è concentrato sullo sviluppo di metodi catalitici che possano aumentare in maniera sensibile l’efficienza e al tempo stesso la sostenibilità. Per quanto riguarda la ricerca anglo-nippo-coreana sulla perovskite, anche in questo caso l’ambiente viene tenuto in grande considerazione, visto che il lavoro potrebbe portare allo sviluppo e alla produzione di celle ad energia solare in grado di aumentare esponenzialmente l’efficienza.

