SAN FRANCESCO D'ASSISI/ Auguri di buon onomastico, sms, Whatsapp, frasi: i pensieri del Santo (oggi 4 ottobre)

Auguri di San Francesco: onomastico

San Francesco è il santo del giorno: oggi, 4 ottobre, la Chiesa cattolica celebra la sua memora liturgica. E si festeggia dunque l'onomastico di tutti coloro che portano il suo nome. La sua è una figura estremamente complessa, che non può essere confinata solo nell'ambito religioso. Riconosciuto come uno degli iniziatori della tradizione letteraria italiana, è un personaggio storico molto importante. Molto si è scritto su San Francesco, anche canzoni. A lui, ad esempio, anche i Baustelle ne hanno dedicata una al Santo. "San Francesco" ha un riff distorto e un testo piuttosto criptico, ma rivela una particolare ammirazione di Bianconi nei confronti di un personaggio del quale viene tratteggiato un ritratto molto umano. Nessuno nasce santo, quindi la rinuncia di Francesco d'Assisi ai beni materiali andrebbe rivalutata. Nell'era del consumismo sfrenato la sua figura induce ad una profonda riflessione.

SMS E FRASI DI AUGURI CON GLI INSEGNAMENTI DEL SANTO

Per fare gli auguri di buon onomastico ad amici e parenti che si chiamano Francesco potete usare le frasi che proferì lo stesso Santo di Assisi durante la sua vita. Frasi dal significato estremamente profondo, con le quali potete mostrare la vostra vicinanza e invitare alla riflessione i vostri cari. «Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista», diceva San Francesco. Il concetto di "impossibile" per quest'ultimo non esisteva: «Inizia dal necessario, passa al possibile e ti ritroverai ad aver fatto l'impossibile». Questa, ad esempio, può essere una frase preziosa per incoraggiare quei Francesco che stanno attraversando una fase importante della loro vita. «Desidero poco e quel poco che desidero, lo desidero poco», è invece una frase che rispecchia fedelmente lo spirito del Santo, il quale rinunciò all'eredità paterna per dedicarsi ai bisognosi.

SAN FRANCESCO D'ASSISI: LA VITA

Francesco nacque nel 1182 ad Assisi da un ricco mercante di stoffe preziose. I segni premonitori di un destino diverso da quello che aveva sognato cominciarono a quando si unisce al conte Gentile, che partiva per la Puglia. Giunto a Spoleto, nel dormiveglia udì una voce che gli chiese: «Chi può meglio trattarti: il Signore o il servo?». Francesco rispose: «Il Signore». La voce allora replicò: «E allora perché abbandoni il Signore per il servo?». Il giorno dopo Francesco tornò ad Assisi aspettando che Dio gli rivelasse la sua volontà. Trascorse circa un anno nella solitudine e nella preghiera, fino a rinunciare pubblicamente all'eredità paterna, assumendo così la condizione canonica di penitente volontario. Vestì l'abito da eremita e continuò a dedicarsi all'assistenza dei lebbrosi e al restauro materiale di alcune chiese. Nel 1209 si recò a Roma per chiedere a Papa Innocenzo III l'approvazione della sua forma di vita religiosa: viene concesso a lui e ai primi compagni l'autorizzazione a predicare. Morto il 3 ottobre del 1226, venne canonizzato due anni dopo.

