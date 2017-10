AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente in A4 (ultime notizie, oggi 5 ottobre)

Traffico autostrade - La Presse

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 ottobre 2017, c'è stato un brutto incidente sull'autostrada A4 dove si sono scontrati un'automobile e una moto. Le conseguenze di questo incidente hanno portato purtroppo il motociclista a versare in questo momento in condizioni molto delicate. L'incidente in questione, come raccontato da MilanoToday.it, è avvenuto attorno alle sette meno dieci all'altezza tra gli svincoli di Cormano e Sesto San Giovanni e i due soggetti coinvolti sono due uomini di 43 e 59 anni. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente in questione. Ovviamente sul posto si sono precipitate l'ambulanza e la polizia stradale di Novate Milanese. Il traffico è stato sconvolto dalla situazione anche se non si pensa che ci siano problemi nella giornata di oggi anche nella mattinata visto l'intervento tempestivo degli addetti ai lavori di Autostrade per l'Italia.

AUTOSTRADE: CANTIERI E DISAGI NELLA NOTTE

Sono diversi i problemi che si sono verificati nella notte per quanto riguarda le autostrade italiane come mostrato dal portale istituzionale Autostrade.it. Questo sarà importante per prendere valutazioni sui percorsi da fare durante la giornata anche perché il portale è aggiornato in tempo reale e offre anche dei consigli. Andiamo a vedere da vicino le situazioni un po' delicate che sono state vissute durante la notte. Sull'A8 Milano-Varese è stato segnalato traffico rallentato al chilometro 5.6 direzione Varese tra Milano Gallaratese e Milano Nord per lavori in corso. Stessa situazione sull'A4 Torino-Brescia al chilometro 126.1 direzione Torino tra Sesto San Giovanni e il bivio A4/Raccordo viale Certosa. Attenzione anche ai cantieri ancora aperti fino alle sei di questa mattina. Si parte dall'A7 Milano-Serravalle-Genova dove troveremo chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Isola del Cantone mentre sull'A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce al chilometro 181.4 direzione Genova Voltri tra Baveno e Carpugnino.

