Gioacchino Piromalli/ Arrestate sette persone in un blitz anti-'ndrangheta della DDA

Le mani della 'ndrangheta sul depuratore di Goia Tauro: l'inchiesta "Metauros" ha svelato il condizionamento della cosca Piromalli nella costruzione e nella gestione dell'unico termovalorizzatore presente in Calabria. La polizia e i carabinieri, in un blitz coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, hanno fermato sette persone accusate di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e intestazione fittizia di beni. Come riportato dall'agenzia Askanews, le forze dell'ordine hanno eseguito anche un sequestro preventivo d'urgenza delle quote azionarie di "Iam", la "Iniziative Ambientali Meridionali Spa", società operante nel settore della depurazione e trattamento delle acque. Dall'indagine sarebbe emerso un consolidato sistema di sottoesposizione ad attività estorsive delle società che hanno gestito la struttura di trasformazione dei rifiuti.

IL BUSINESS DEI RIFIUTI E DELL'ACQUA NELLA RETE PIROMALLI

Nella rete della cosca Piromalli sarebbe finito il business dei rifiuti e dell'acqua: a Gioia Tauro aveva in mano il depuratore e il termovalorizzatore. Per questo sono finiti in manette imprenditori della zona e il boss Gioacchino Piromalli. Fermato anche l'ex sindaco di Villa San Giovanni, Rocco La Valle, considerato il "collettore" delle tangenti e unico interlocutore delle cosche "beneficiarie" del compendio estorsivo. In manette pure l'avvocato Giuseppe Luppino, ex presidente del Cda "Piana Ambiente Spa" e consulente esterno dell'ufficio legale del commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Calabria. Quest'ultimo per gli inquirenti era l'uomo politico di riferimento dei Piromalli. Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, nell'inchiesta è indagato anche Giuseppe Commisso, boss di Siderno già detenuto. E riporta le dichiarazioni del procuratore capo di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Raho: «La 'ndrangheta controlla sostanzialmente il termovalorizzatore sin dalla costruzione, dalla successiva gestione con l’inserimento di imprese per la manutenzione». Il procuratore ha spiegato che gli indagati avevano creato un meccanismo di imprese di trasporto dei rifiuti dai luoghi di raccolta che riuscivano a coprire la tangente che spettava alla 'ndrangheta con la sovraffatturazione dei costi.

