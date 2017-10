INCIDENTE STRADALE/ Carmagnola, scontro tra Suv e moto: due feriti (oggi, 5 ottobre)

Incidente stradale, le ultime notizie

Un grave incidente stradale è avvenuto ieri a Carmagnola. Erano le 16.30 circa quando, per cause ancora da accertare, sulla provinciale 129 per Poirino, in provincia di Torino, un Suv Ford e una moto Bmw 800 si sono scontrati all'altezza del cavalcavia che supera l'autostrada Torino-Savona. Si tratta dell'ennesimo incidente su quella che è considerata una delle strade più pericolose di tutta la provincia: la dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale di Carmagnola. La provinciale è stata chiusa dopo l'incidente stradale e il traffico è stato deviato per permettere l'intervento dei soccorsi e le operazioni di rimozione dei mezzi. Il centauro, un 47enne di Canale d'Alba, è stato scaraventato sull'asfalto ed è stato trasportato con un elicottero del 118 al Cto con la sospetta frattura di una gamba. Meno gravi invece le condizioni del conducente del Suv, un sessantenne di Carmagnola.

SAN GIULIANO: SI SCHIANTA CONTRO MURO, MORTA 47ENNE

Tragico incidente stradale a Sesto Ulteriano, frazione di San Giuliano Milanese. Una donna di 47 anni è morta ieri sera in via Basento. Vittima di un malore mentre era alla guida della sua Volkswagen Polo grigia, la donna si è schiantata contro un muro della recinzione dell'azienda alimentare San Carlo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20: sul posto sono intervenuti i medici del 118 con ambulanza e una automatica, ma per la donna, madre di due adolescenti, non c'era più nulla da fare. Le operazioni dei rilievi e rimozione dell'auto è stata gestita dai carabinieri della compagnia di San Donato e dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Un ferito ha fatto invece l'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a San Filippo, dove due auto si sono scontrate rovinosamente. Una delle due percorreva la strada contromano: la persona ferita è stata trasportata in ospedale in codice verde per lievi traumi.

