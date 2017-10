Katia Ghirardi/ Video Banca Intesa, dopo "Io ci sto" arriva "Bancarius Karma": i filmati motivazionali

Katia Ghirardi, video virale impiegati Intesa San Paolo

Era destinato ad un contest interno, invece è diventato di dominio pubblico: parliamo del video degli impiegati della filiale Intesa San Paolo di Castiglione dello Stiviere, in provincia di Mantova. La banca, interpellata da HuffPost Italia, non si spiega come sia finito in rete e soprattutto chi sia stato a diffonderlo. Intanto l'interpretazione di Katia Ghirardi, la direttrice della filiale, è stata subito oggetto di sfottò e pagine satiriche, tanto che il video è diventato virale. La banca comunque ha fatto sapere che l'iniziativa era stata pensata esclusivamente a uso interno per un contest ironico, infatti nelle ultime ore stanno circolando altri due video di altri dipendenti della banca. Il primo è stato girato nella filiale di Lissone, dove i lavoratori sono ripresi nella preparazione di bizzarre Olimpiadi, tra sollevamento di penne o banconote e il canottaggio sulla sedia dell'ufficio. E la base musicale usata è la colonna sonora del film "Momenti di gloria". Il secondo, invece, non ha riferimenti espliciti a Intesa San Paolo, ma dal titolo "Bancarius karma" si capisce la provenienza.

LA DIRETTRICE "BULLIZZATA" SUL WEB

Un video goffo, sopra le righe, volutamente ironico: è stato girato per partecipare ad un contest aziendale. Non doveva essere pubblico, quindi quei lavoratori di Intesa San Paolo non sapevano che sarebbe stato pubblicato sui social network e che ne avrebbero parlato addirittura i giornali, molti dei quali peraltro lo hanno pubblicato in homepage, totalizzando visualizzazioni e condivisioni. Il destinatario del video, come riportato da Next Quotidiano, era la Direzione Regionale per dimostrare che i colleghi della filiale sapevano lavorare in squadra in allegria. Un concetto base della psicologia del lavoro e del team building. Nessuno intende diventare famoso con quel tipo di performance, ma si vuole dimostrare che si ama il proprio lavoro, senza finire alla gogna del web. La direttrice Katia Ghirardi poi non è stata bullizzata tanto per il video quanto per il suo aspetto fisico, il suo modo di vestire e il fatto che dal suo profilo risultasse essere una persona molto credente.

LA SOLIDARIETÀ DI ALCUNE AZIENDE

Molte aziende hanno sfruttato il potenziale virale del video degli impiegati della filiale Intesa San Paolo di Castiglione delle Stiviere. E c'è chi lo ha fatto con stile, come Ceres, che come al solito ha colto il punto, ribaltando la prospettiva contribuendo a "riabilitare" i dipendenti della banca agli occhi di internet. Lo slogan "Io ci sto" e la torta a forma di cuore, che la direttrice Katia Ghirardi aveva fatto fare apposta per il video, hanno un potenziale che può essere sfruttato. Una delle filiali di Taffo, l'azienda di onoranze funebri, si prende in giro cimentandosi nel balletto di Katia Ghirardi, dimostrando a tutti che non è proprio facile essere naturali in video, non a caso hanno usato un hashtag d'incoraggiamento per la direttrice. Un'altra, invece, ha seguito la strada percorsa dagli utenti che si sono detti "imbarazzati" per il video, tirando fuori il peggio di sé. I social di Intesa San Paolo avrebbero potuto disinnescare la "bimba" prendendo le difese dei dipendenti. Questa situazione poteva essere trasformata in un'opportunità dall'azienda.

