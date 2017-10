Lotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto e Superenalotto, 5 ottobre: i numeri vincenti! Video (conc 119/2017)

Estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto (LaPresse)

Il Lotto, il Superenalotto ed il 10eLotto stanno già aspettando tutti i giocatori che questa sera parteciperanno al nuovo concorso. I giochi hanno preparato i loro premi, che verranno distribuiti in tutte le regioni italiane. Nell'ultimo appuntamento si è distinto in particolare il 10eLotto, grazie a premi importanti che di certo avranno reso felici i rispettivi vincitori. La quota più alta è stata infatti di 100 mila euro, conquistata da un fortunello di Brescia grazie all'opzione Oro e 9 numeri indovinati su 10 totali. Un 9 è stato registrato anche delle altre vincite sul podio, a partire dalla schedina vincente giocata da un appassionato della provincia di Ascoli Piceno, di Monteprandone, che ha portato a casa 50 mila euro. Roma ha invece portato fortuna ad un altro giocatore, che è riuscito a centrare 40 mila euro. Considerando le estrazioni avvenute dall'inizio di quest'anno, il 10eLotto ha distribuito inoltre premi per un valore che sfiora i 2,9 miliardi di euro, mentre nell'ultimo concorso il bottino totale si è aggirato sui 34,5 milioni di euro. Il Lotto ha portato fortuna invece ad un giocatore di Bari, che è riuscito a superare 39 mila euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla Ruota Nazionale. 25 mila euro invece sono stati registrati nella provincia di Modena, grazie ad un vincitore di Concordia sulla Secchia che è riuscito a realizzare 25 mila euro con una giocata su Torino. Terzo posto sul podio invece per la provincia di Ferrara. Un appassionato di Comacchio è riuscito a centrare infatti un terno da quasi 24 mila euro. Il Lotto ha premiato inoltre gli italiani con 871 milioni di euro dall'inizio di quest'anno, di cui 6,7 milioni di euro solo per i premi di quest'ultimo appuntamento.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ritorna in scena nella prima serata di oggi con una nuova estrazione e tanti premi, che renderanno di sicuro felici migliaia di appassionati. Sono in tanti gli appassionati a giocare la propria schedina prima del tempo, giusto per giungere all'orario destinato al concorso con tranquillità. Eppure nei giorni successivi può succedere che i dubbi prendano il sopravvento e ci si interroga sulla possibilità di aver giocato dei numeri 'scorretti'. In ogni caso, aumentare le probabilità di vincita giocando più schedine si può rivelare una mossa vincente. Ecco perché anche oggi analizzeremo grazie alla nostra Rubrica una nuova notizia con l'aiuto della smorfia napoletana: che cosa ci rivelerà? Sembra che un uomo di 47 anni abbia vissuto un momento tragico in seguito alla diagnosi di un tumore maligno al polmone. Il cittadino inglese si è sottoposto ad un esame completo dei bronchi per avere la certezza della malattia, che in realtà ha rivelato la presenza di un giocattolo per bambini. Il 47enne aveva infatti inspirato un cono mentre giocava con alcuni ricordi d'infanzia, un evento che sarebbe avvenuto senza che ne fosse consapevole. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il cono, 90, il giocattolo, 54, il naso, 16, il polmone, 69, e l'operazione, 50. Come Numero Oro scegliamo invece la consapevolezza, 18.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Vola fino a 42,1 milioni di euro il Jackpot previsto questa sera dal SuperEnalotto. Il nuovo concorso stabilirà se qualcuno dei giocatori in gara riuscirà a centrare la sestina vincente, così come tutte le altre quote minori. L'ultimo appuntamento con il gioco della Sisal ha comportato un rialzo per alcune quote, soprattutto per quanto riguarda il 5. Tre fortunelli sono riusciti infatti a realizzare oltre 55 mila euro, contro i quasi 29 mila euro destinati a sette giocatori dal 4+. Rimane invece piuttosto contenuto il premio del 3+, pari a 2.264 euro e destinato a 130 appassionati, mentre 654 giocatori hanno indovinato il 4 ed hanno vinto 285,27 euro. 22,64 euro il premio destinato dal 3 ai suoi 23.332 vincitori, mentre 5 euro tondi sono stati vinti dai giocatori che hanno indovinato il 2, ovvero 343.245. Il premio identico è stato inoltre distribuito dallo 0+ ai suoi 25.510 vincitori, mentre 10 euro ciascuno sono stati conquistati dai 12.520 giocatori che hanno centrato l'1+. Si chiude la classifica con la più alta delle quote standard, con un premio da 100 euro che il 2+ ha donato a 1.932 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto sono già febbricitanti per il Jackpot, che ritornerà in palio questa sera. In realtà la nuova estrazione rivelerà solo all'ultimo momento se ci sarà un vincitore o anche più di uno. La Fortuna potrebbe riservare infatti diverse sorprese ed anche per questo è meglio non lasciare nulla al caso, ma programmare ogni dettaglio. Dalla schedina da giocare fino ai modi per spendere il nostro montepremi! La nostra Rubrica ritorna appositamente anche oggi per parlarvi di una delle iniziative presenti su KickStarter, che potrebbero risolvere qualche dubbio a riguardo. Parliamo oggi di I'm Back, un vero gioiello degli appassionati della fotografia, che permette di sfruttare la propria fotocamera analogica in modo rivoluzionario. Non sono infatti pochi i professionisti e gli appassionati ad aver abbandonato le fotocamere analogiche in favore di quelle digitali, ma perché non ritornare indietro? Con I'm Back si potrà unire i software e gli hardware più avanzati per sfruttare il nostro vecchio gioiellino in modo alternativo! 57 giorni di tempo per poter raggiungere gli 85 mila euro previsti dal goal, mentre i numeri vincenti vi aspettano fra pochissimo!

