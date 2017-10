Mandragora negli spinaci/ Milano, famiglia intossicata: Asl, "primi rilievi compatibili con contaminazione"

Milano, mandragora negli spinaci: famiglia intossicata (Foto: da Pixabay)

Una pianta dai poteri magici: così veniva la mandragora nell'antichità. In realtà è un'erba velenosa che ha fatto finire in ospedale un'intera famiglia a Milano. Tra le foglie di spinaci surgelati che avevano mangiato c'era proprio la mandragora, che ha provocato effetti allucinogeni alla famiglia, che è arrivata in ospedale in stato di confusione mentale e amnesia. Il ministero della Salute ha pubblicato un richiamo per il ritiro dai supermercati degli spinaci millefoglie Bonduelle. Nel mirino quattro lotti con scadenza nell'agosto 2019 (sono i numeri 15986504; 15986506; 15995174 e 16008520), riporta il Corriere della Sera. E la Bonduelle rassicura: «Abbiamo adottato le misure di sicurezza previste. Ad oggi, comunque, gli accertamenti sono ancora in corso. Motivo per cui non esiste nessuna informazione che permette di attribuire la presenza di foglie di mandragora nei prodotti Bonduelle». Le confezioni incriminate sono state ritirate ieri dagli scaffali di Auchan, Esselunga e Simply. Nel frattempo è intervenuto l'Ufficio Igiene degli alimenti dell'Asl di Milano, quindi è scattata l'analisi dei campioni di cibo sospetti. «I primi rilievi sono giudicati compatibili con la contaminazione nell'alimento di componenti fogliacei di mandragora, erba che può infestare i campi delle coltivazioni di vegetali commestibili, quali gli spinaci. I risultati definitivi sui campioni di spinaci surgelati si avranno entro la settimana», spiegano gli esperti dell'Asl.

LA MANDRAGORA TRA MITO E REALTÀ

Considerata la pianta delle streghe, la mandragora ha colpito nella realtà. Tutti al Pronto soccorso il 30 settembre: una famiglia si è recata al Fatebenefratelli dopo aver mangiato degli spinaci dagli effetti allucinogeni. Ieri il marito sessantenne è stato dimesso, ma sono stati coinvolti anche la moglie cinquantacinquenne e i figli di sedici e diciotto anni, tutti tornati poi a casa, come riferisce Tg5. L'unica certezza è che la famiglia è stata colpita da un'intossicazione alimentare, quindi si è arrivati all'ipotesi della presenza della mandragora negli spinaci con i primi rilievi dell'Asl. «Le radici caratterizzate da una peculiare biforcazione che ricorda la figura umana e con proprietà anestetiche fanno attribuire a quest'erba poteri sovrannaturali in molte tradizioni popolari», scrive la Coldiretti. Racconti leggendari hanno accresciuto la fama di questa pianta, che - si diceva - veniva utilizzata per pozioni "mitologiche". Machiavelli invece le ha dedicato il titolo di una commedia sulla corruttibili della società italiana nel Cinquecento, mentre nel romanzo fantasy Harry Potter e la camera dei segreti viene usata per creare antidoti che guariscono le persone pietrificate. Ora, invece, una famiglia finisce in ospedale. Ed è tutto vero.

© Riproduzione Riservata.