PREMIO NOBEL LETTERATURA 2017/ Diretta streaming video, dopo Bob Dylan chi sarà il vincitore?

Premio Nobel per la Letteratura

Per l’Accademia svedese, quella di giovedì 5 ottobre sarà la giornata dedicata al Premio Nobel per la Letteratura: dopo aver assegnato quelli per la Medicina, la Fisica e la Chimica, il Premio Nobel per la Letteratura rappresenta sicuramente una variazione sul tema sempre molto attesa rispetto alle discipline scientifiche. Come ogni anno, i candidati proposti sono in realtà molto numerosi, ma i papabili vincitori reali fanno parte di una rosa molto più ristretta. Senza dimenticare la curiosa consuetudine per la quale i candidati vengono in realtà resi noti solo cinquant’anni dopo l’assegnazione del premio. Per intenderci, oggi saranno resi noti quelli che erano i candidati dell’edizione del 1967, quella che fu vinta dal poeta del Guatemala Miguel Angel Asturias. Ad ogni modo, le indiscrezioni non mancano e gli scrittori che potrebbero mettere le mani sul Nobel di quest’anno sono già noti.

PREMIO NOBEL LETTERATURA 2017: GLI AUTORI CHE POSSONO VINCERLO

Il favorito di questa edizione è lo scrittore keniano 79enne Ngugi wa Thiong’o, che già dal 2014 viene segnalato come possibile vincitore del Premio Nobel per la Letteratura. Ha raccontato per anni la storia del suo paese e le lotte per l’indipendenza del Kenya, narrate anche nel suo libro “Un chicco di grano”. E’ a tutti gli effetti il favorito di questa edizione per ottenere un riconoscimento che rappresenterebbe il coronamento di una lunga e stimata carriera. Un altro favorito che da anni ormai compare nella lista dei papabili è il giapponere Haruki Murakami, mentre l’unica donna che sembra in grado di mettere le mani sul Premio Nobel per la Letteratura del 2017 è la canaede Margaret Atwood, conosciuta per la serie tratta dal suo romanzo The Handmaid’s Tale, divenuta di culto. Il fatto che una scrittrice canadese, Alice Munro, sia stata già premiata con il Nobel per la Letteratura nel 2013, fa pensare che il momento di Margaret Atwood potrebbe ancora non essere arrivato.

PREMIO NOBEL LETTERATURA 2017: UN ITALIANO TRA I PAPABILI

L’ultimo autore italiano a vincere il premio Nobel per la Letteratura è stato Dario Fo. Ma quest’anno nella lista dei papabili vincitori appare anche il nome di uno scrittore del nostro paese. Si tratta di Claudio Magris, studioso della letteratura e in particolare della lingua tedesca. Già vincitore esattamente venti anni fa del Premio Strega con la sua opera “Microcosmi” (peraltro nello stesso anno in cui Dario Fo conquistò il Nobel), Magris viene considerato a livello internazionale come uno degli autori contemporanei più raffinati, capace soprattutto di approfondire il fondamentale tema del viaggio. Magris sarebbe il settimo italiano a fregiarsi del Premio Nobel per la Letteratura dopo quelli conquistati da Giosuè Carducci, Grazia Deledda, Luigi Pirandello, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale e Dario Fo e diverrebbe il successore di Bob Dylan, che l’anno scorso da cantautore rock ha conquistato a sorpresa il riconoscimento, dopo anni in cui si parlava di una sua possibile vittoria del Nobel per la Letteratura.

