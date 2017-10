SCIOPERO MEZZI 6 OTTOBRE/ Domani, Milano Atm: a rischio metro, bus e tram: info e orari (ultime notizie)

Sciopero mezzi Milano (LaPresse)

Si attende una giornata molto intensa domani a Milano per lo sciopero dei mezzi Atm organizzato dalla Confederazione Unitaria di Base Trasporti (Cub Trasporti): secondo quanto riportato dalla stessa azienda trasporti milanese, per la giornata di «Per venerdì 6 ottobre la Confederazione Unitaria di Base Trasporti (Cub Trasporti) ha proclamato uno sciopero dei lavoratori del Gruppo ATM S.p.A. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio». Riprendono dunque gli orari “consueti” dei mesi autunnali e invernali dove gli scioperi purtroppo per i lavoratori e i pendolari fioccano più della neve. Mantenendo le fasce di garanzie coperte, la giornata di sciopero di domani rischia di causare vari disagi per i trasporti: non dovrebbe paralizzare la città per il duplice motivo di un ridotta partecipazione dei sindacati nazionali e perché a differenza della città di Roma, storicamente, lo sciopero non porta alla chiusura totale della metro bensì a vari ritardi ma pur sempre con una circolazione non completamente bloccata. Da inizio turno alle 8.45, dalle 15 alle 18 invece il traffico è regolare e i servizi dovrebbero essere coperti al 100%. I motivi principali, come spieghiamo qui sotto, sono da riferire all’annosa questione tra Atm e sindacati di base per la ventilata ipotesi di una privatizzazione dell’azienda trasporti della città di Milano.

I MOTIVI DELLO SCIOPERO TRASPORTI A MILANO

Come già avvenuto anche in questo settembre, i lavoratori di Atm del sindaco Cub temono che Palazzo Marino possa indire una gara d’appalto per affidare la gestione del servizio di trasporto pubblico in modo da togliere al gruppo stesso l’esclusiva nella gestione. «Il Comune di Milano è obbligato a mettere a gara i servizi di trasporto? No», è la linea dettata dal Cub in una lunga nota sindacale. «Non esiste nessuna legge che lo imponga. La retorica sulle privatizzazioni che punta tutto sulla questione costi impone di avere le idee chiare su questo tema - continua l'attaccato del sindacato -. Atm costa 672 milioni: i fondi per pagare Atm arrivano dalla vendita dei biglietti che nel 2016 ha fruttato 376 milioni e dai trasferimenti statali tramite Regione Lombardia, 280 milioni nel 2016. Altri introiti arrivano da parcheggi, pubblicità e dalla fiscalità generale. Con questi numeri - la certezza del sindacato - se rimanesse pubblica, Atm potrebbe diventare un colosso». Secondo i sindacati, l’ipotesi di privatizzazione non farebbe per nulla il meglio della stessa Atm: «Come fanno i privati a sparare offerte più basse rispetto ai costi attuali? Il prezzo basso è quello per il primo anno - la teoria del sindacato -, poi è destinato a salire. E il prezzo basso viene compensato con licenziamenti, peggioramento del servizio, aumento dei biglietti, riduzione della manutenzione e degli investimenti, peggioramento delle condizioni dei lavoratori. Anche Atm - conclude Cub - per vincere la gara dovrà offrire un prezzo concorrenziale e a pagarne il prezzo saranno tranvieri e cittadini».

© Riproduzione Riservata.