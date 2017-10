TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord e crisi nucleare: il ‘professor’ Putin condanna Kim e Usa

Terza Guerra Mondiale, Vladimir Putin (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. Vladimir Putin sale in cattedra e davanti al forte rischio di una terza guerra mondiale prova a mostrare il lato più “pacifista” possibile, un ruolo da mediatore super partes che bacchetta i rivali e invita tutti a tornare alla calma. Se non fosse proprio Putin ad invitare alla pace potremmo anche credere ad una spinta idealista, ma di certo in campo ci sono interessi che vanno molto al di là della “mera” questione umanitaria, seppur presente realmente nelle intenzioni del presidente russo. Quanto sta avvenendo tra Corea del Nord e Usa-Giappone-Sud Corea spaventa e non poco i russi, come del resto tutta la comunità intenzionale: parlando con la stampa ieri, Putin ha voluto dare una forte condanna al regime nordcoreano - allontanando dunque le critiche di chi lo ha visto troppo permissivo e “tenero” in questi mesi contro il governo di Pyongyang - e nello stesso tempo sottolineando gli errori evidenti della gestione Usa sia nel passato che nell’attuale dinamica di scontro impostata da Trump. Giusto per confermare che all’interno della possibile terza guerra mondiale comunque è in gioco anche una guerra fredda 2.0 finora solo diplomatica e strategica. «Condanniamo le decisioni prese da Pyongyang in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu, gli ultimi test nucleari sono inaccettabili e molto pericolosi», condanna l’inquilino del Cremlino, prima di dettare un’altra bacchettata al suo rivale americano.

«Alimentare la retorica militare non solo non porta a nulla; ma è anche pericoloso, le esercitazioni militari congiunte tra Usa e Corea del Sud nella zona sono altrettanto pericolose e non aiutano a risolvere la crisi nucleare»: non risparmia critiche neanche all’Onu che con le loro sanzioni continue in questi anni hanno invece che avvicinato un possibile tavolo di accordi con Pyongyang, tracciato un solco forse incolmabile dove rischia di scoppiare ora un brutale guerra nucleare. Il professor Putin ha parlato, gli “allievi indisciplinati” ora replicheranno, mentre tutti speriamo che si possa arrivare ad una pagella finale in cui tutti possano essere promossi. Ad oggi, purtroppo, la “bocciatura” è vicina per tutti.

L’AUSTRALIA SI PREPARA ALLA GUERRA

Il timore di una guerra mondiale non investe solo i diretti protagonisti sul Pacifico ma, come dice il termine stesso, è un problema che rischia di investire molte nazioni teoricamente pacifiche e senza diretti coinvolgimenti con la crisi in Nord Corea. «L’Australia ha stanziato oltre 150 miliardi di dollari Usa per l’ammodernamento e i rafforzamento delle proprie capacità navali, terrestri e aeree per garantirsi contro una Cina sempre più forte militarmente, in un quadro di incertezza vista la tensione nello scacchiere Asia-Pacifico», spiega l’Agenzia Nova, specializzata nella geopolitica e difesa internazionale. Il governo australiano teme infatti la minaccia nucleare lanciata da Kim Jong-un e per questo motivo ha dato annuncio della rinnovata spesa militare, assieme alla dura condanna del programma nucleare del regime. «Allineandosi con gli Stati Uniti, l’Australia ha commesso un atto suicida foriero di disastri», il “tranquillo” commento del regime di Pyongyang.

