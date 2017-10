Terremoto Oggi/ INGV ultime scosse: sisma M 2.4 a Reggio Calabria (5 ottobre 2017, ore 9.35)

Terremoto oggi, ultime notizie

Ieri in Sicilia, oggi in Calabria: una scossa di terremoto è stata registrata infatti in provincia di Reggio Calabria dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il sisma è avvenuto vicino a Marina di Gioioisa Ionica: l'epicentro è stato infatti localizzato a latitudine 38.31, longitudine 16.32 e con ipocentro attestato a 17 chilometri. Il terremoto è stato di magnitudo M 2.4 sulla scala Richter ed è avvenuto alle 3:10 di oggi, giovedì 5 ottobre 2017. Non è stato dunque particolarmente forte, ma comunque più intenso rispetto alle ultime scosse. Sono stati indicati anche gli altri Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma: si tratta di Gioiosa Ionica, Siderno, Martone, Roccella Ionica, San Giovanni di Gerace, Agnana Calabra, Grotteria, Mammola, Locri, Gerace, Canolo, Caulonia, Portigliola, Sant'Ilario dello Ionio, Antonimina, Placanica, Ciminà, Stignano, Ardore, Riace, Nardodipace (VV), Camini e Fabrizia (VV).

CALABRIA, SCOSSA DI M 2.2 A COSENZA

La Calabria è stata colpita da un'altra scossa di terremoto poco dopo la mezzanotte: alle 00.48 di oggi, infatti, un sisma è stato registrato in provincia di Cosenza. Il terremoto è stato di magnitudo M 2.2 sulla scala Richter ed è avvenuto vicino Albidona. La Sala Sismica dell'INGV ha elencato i Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto: Plataci, Alessandria del Carretto, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Villapiana, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce, Oriolo, Amendolara, Terranova di Pollino (PZ), San Paolo Albanese (PZ), Cersosimo (PZ), Montegiordano, Francavilla Marittima, Roseto Capo Spulico, San Costantino Albanese (PZ), Civita, Nocara, Canna, Noepoli (PZ), Frascineto e San Giorgio Lucano (MT). Un terremoto è stato registrato oggi anche a largo del Mar Tirreno: la scossa sismica è stata di magnitudo M 2.2 sulla scala Richter e il suo epicentro è stato individuato a latitudine 39.33, longitudine 15.37 e ad una profondità di 17 chilometri.

© Riproduzione Riservata.