DON EURO/ Il gigolò Francesco Mangiacapra: "Baci roventi per mettere in imbarazzo l'autista di turno"

La scottante vicenda di Don Euro continua a scuotere la Curia, dopo le rivelazioni choc di Francesco Mangiacapra, avvocato napoletano e gigolò, dalle cui denunce ha preso il via lo scandalo attorno alla figura di Don Luca Morini. Una figura certamente controversa, dalle diverse identità e dai tanti soldi, quelli sottratti ai fedeli con le promesse di aiutare i bisognosi, con i quali invece si dilettava, secondo i racconti del suo maggiore accusatore, in feste lussuose, viaggi, acquisti costosissimi e regali di elevato valore destinati alle sue compagnie a pagamento con cui era solito trascorrere le notti. Una doppia personalità, emersa però in tutta la sua violenza dalle parole del gigolò, anche lui uno dei suoi accompagnatori, ma che ha avuto il coraggio, una volta compresa la sua vera identità, di raccontare tutto alla Curia e scoperchiare quel vaso di Pandora rispetto al quale, oggi, fare un passo indietro è ormai impossibile. La trasmissione Pomeriggio 5 ha accolto il giovane avvocato-gigolò in studio dove in più occasioni ha snocciolato verità inquietanti dietro l'immagine del parroco di Caniparola (e prima ancora di Ortonovo e di Fossone) che dopo aver recitato le messe della domenica si sollazzava i lunedì seguenti in hotel a 5 stelle e cene in locali extra lusso a base di champagne e caviale, rigorosamente accompagnato dagli autisti alle sue dipendenze.

TRATTAMENTO "DI SQUALLIDO DISPREZZO" RISERVATO AGLI AUTISTI

Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 si sarebbe dovuto dare spazio proprio alle testimonianze choc di un autista di Don Euro il quale era solito accompagnarlo nelle sue scorrazzate insieme ad escort. E' lo stesso Francesco Mangiacapra a rivelare nuovi dettagli inquietanti sul trattamento che Don Luca era solito riservare ai suoi dipendenti, definito dallo stesso gigolò "di squallido disprezzo". Il prete, infatti, stando alle rivelazioni del giovane, come riporta La Gazzetta di Massa e Carrara era solito pretendere dai suoi autisti piena disponibilità in qualunque momento. "Amava mettere in imbarazzo gli autisti di turno, scambiando baci roventi con i suoi accompagnatori dentro l’abitacolo delle vetture con loro alla guida", ha rivelato l'escort napoletano. I "selfie in auto con la lingua" del prete finito nella bufera e che lo immortalano in atteggiamenti intimi con i suoi accompagnatori sono infatti noti a molti, soprattutto dopo il servizio de Le Iene. Oggi quasi certamente si tornerà a parlare di Don Euro nel programma pomeridiano dell'ammiraglia Mediaset, riprendendo il discorso lasciato in sospeso ieri, complice la mancanza di tempo a disposizione. Le parole dell'autista contribuiranno quasi certamente a rendere ancora più compromettente il quadro perfettamente illustrato, ad oggi, da Mangiacapra il quale ha annunciato al Tirreno che su Don Euro non si sarebbe ancora detto tutto.

