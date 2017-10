Eurojackpot/ Estrazione n. 40/2017: i numeri vincenti! (oggi, 6 ottobre 2017)

Estrazione Eurojackpot

La prima estrazione di ottobre di Eurojackpot arriva oggi, venerdì 6 ottobre 2017. Ritorna il gioco che mette i suoi appassionati in sfida con il resto d'Europa: in palio c'è un jackpot sempre milionario. Sono 18 i Paesi in gara per conquistare ogni venerdì il montepremi: dall'Italia all'Olanda, dalla Germania alla Spagna, passando per Norvegia, Croazia e Islanda... Perché il jackpot viene definito sempre milionario? Anche quando viene vinto il jackpot riparte sempre da dieci milioni di euro, crescendo sempre più velocemente ad ogni concorso. L'Eurojackpot è arrivato all'estrazione odierna con un montepremi di 22 milioni di euro, una somma incredibile che può fare felice una grandissima platea di appassionati. L'ambitissima vincita, quella del 5+2, non è stata realizzata la scorsa settimana, ma in tre ci sono andati vicini, e infatti tre vincite di 5+1 sono state realizzate in Danimarca, Germania e Polonia. Ognuno di questi fortunati ha vinto 446.711,60 euro, una somma decisamente incredibile.

Il gioco che mette in comune in Europa il montepremi, Eurojackpot, è pronto a coinvolgere milioni di persone nel confronto internazionale. La novità questa settimana è importante: c'è l'ingresso della Polonia. Il numero dei Paesi europei nei quali è possibile giocare a Eurojackpot sale quindi a 18. La Polonia è dunque l'ultimo Paese di un elenco nutrito di Paesi contendenti al jackpot milionario internazionale. Questa sfida internazionale è stata inaugurata nel 2012 da Italia, Germania, Finlandia, Danimarca, Estonia, Olanda e Slovenia, poi negli anni si è man mano allargata fino alla configurazione attuale odierna. Stasera dunque siamo in sfida con i polacchi per la vetta d'Europa: chi si aggiudicherà il prossimo, ambìto 5+2? Ma la vera domanda è un'altra: riuscirà l'Italia a conquistare il primo posto del medagliere? Ecco allora i numeri vincenti della scorsa estrazione: 2-12-15-29-44, Euronumeri 7-10. La sfida riprende oggi, venerdì 29 settembre, con la speranza che sia l'Italia a salire in cima al podio. E allora buona fortuna!

