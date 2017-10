GIORNATA DEL SORRISO/ Sorridere allunga la vita? Oggi lo scopriremo (in tutto il mondo)

La giornata mondiale del sorriso

Un sorriso allunga la vita? Lo scopriremo oggi, visto che come ogni anno il primo venerdì del mese di ottobre si celebra la giornata mondiale del sorriso. Il “World Smile Day” nasce per la prima volta da un’idea di Harvey Ball: proprio lui, il papà dello smile, la faccina più famose del mondo che ha conseguentemente ispirato tutte le emoticon che ogni giorno utilizziamo per comunicare. Un’idea che nasce nel 1963, quando Ball inventò lo Smile per una compagnia di assicurazioni di Worcester. Da allora la faccina ne ha fatta di strada, e a partire dal 1999 si è guadagnata un giorno tutto suo da celebrare: “"Lo smile non ha partito politico, non ha geografia, non ha religione - si può leggere come “manifesto” sul sito del World Smile Day - l'idea di Harvey era di dedicare un giorno ogni anno a sorridere". E sull’importanza del sorriso si è dibattuto a lungo, arrivando all’unanime conclusione che ridere ed essere felici e lieti è un vero toccasana per la salute.

LA GENESI DEL "WORLD SMILE DAY"

Ormai da anni negli ospedali si parla di “terapia del sorriso”, e non solo per il morale e come luogo comune. Gli studi dell’American College of Cardiology ad Orlando hanno stabilito come ridere e sorridere faccia benissimo alla dilatazione dei vasi sanguigni e, conseguentemente, al cuore e alla circolazione, migliorando così la resistenza alla fatica, allo stress e alle tensioni della vita di tutti i giorni alle quali siamo sottoposti. E ridere 15 minuti al giorno, secondo una ricerca dell’International Journal of Obesity, può garantire 2 chili in meno l’anno. Un modo migliore per tenersi in forma probabilmente non c’è, anche perché ridere scatena una quantità di muscoli (sono 20 solamente quelli facciali) che aiutano a scuotersi dal torpore e dalla pigrizia. E parlando di ginnastica facciale, è sicuramente un’abitudine che aiuta anche a prevenire rughe ed inestetismi del viso, come dimostrato dall’Università di Wurzburg, in Germania, che addirittura ha invitato a fare ginnastica facciale anche “fingendo” di sorridere.

LE INIZIATIVE DELLA GIORNATA

Sul morale e sull’umore, non c’è neanche da discutere, il rilascio di endorfine che una bella risata garantisce è una vera e propria assicurazione sul benessere. Saranno diverse le iniziative dedicate alla giornata mondiale del sorriso anche in Italia, con personalità del mondo dello sport come Tamberi, Straneo e il campione mondiale di nuoto Gregorio Paltrinieri che saranno testimonial del “World Smile Day”, cercando di portare con la loro presenza un sorriso anche ai meno fortunati. L’importanza di un sorriso, perorata da Harvey Ball e diventata ora di dominio pubblico, sarà sottolineata anche in diverse iniziative nei principali social network, in cui si viene invitati a regalare un sorriso alle persone a cui si vuole bene, o anche postando la frase ““Regala un sorriso! Diffondi il buonumore e rendi felice qualcuno oggi! Buona giornata mondiale del sorriso.”, ormai una tradizione vista anche negli anni precedenti sui social.

© Riproduzione Riservata.