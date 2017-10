INCIDENTE STRADALE/ Roma, schianto in via Pratica di Mare: morta una 40enne (oggi 6 ottobre 2017)

Incidente stradale

Brutto risveglio questa mattina per Roma con un incidente stradale gravissimo avvenuto su Via Pratica di Mare praticamente all’alba, attorno alle ore 5: come spiega Roma Fanpage, una donna di 40 anni stava guidando nella strada che collega il litorale di Roma alla via Pontina, quando per cause ancora tutte da scoprire ha incrociato e impattato violentemente contro un altro veicolo che veniva dalla direzione opposta. Lo schianto, descrivono i pochi testimoni presenti, è stato violentissimo e la donna purtroppo è morta praticamente sul colpo. Soccorse invece le altre persone coinvolte nello scontro che sono state trasportate in ambulanza all'ospedale: per recuperare il corpo, togliere tutte le lamiere e soccorre i feriti sull’altro veicolo, via Pratica di Mare è stata messa in sicurezza e chiusa al traffico fino alle ore 8, con relative code e rallentamenti su tutta la via Pontina.

AUTO CONTRO MACCHINE IN SOSTA A PERO (MILANO): 5 FERITI

Da Roma a Milano, anzi nella provincia: per fortuna l’incidente stradale avvenuto a Pero non è stato mortale come nella Capitale, ma l’impatto e le conseguenze per tutti i coinvolti sono tutt’altro che rassicuranti. Come riporta Luce Verde Milano e Milano Today, questa notte un’auto su cui viaggiavano 5 ventenni ha perso il controllo e si è schiantata contro alcune vetture parcheggiate nel centro di Pero, alle porte di Milano, in via Papa Giovanni XXIII. L’auto dei giovani si è letteralmente accartocciata e i cinque sono rimasti incastrati per diversi minuti nelle lamiere, fino a che i vigili del fuoco sono riusciti a trarli in salvo: la peggio l’avuta una passeggera 21enne rimasta ferita gravemente in faccia e sul torace, intubata sul posto ora è in coma all’ospedale Niguarda di Milano. Come spiega ancora Milano Today, la dinamica sembra chiarita almeno negli effetti avuti: «Il ragazzo alla guida - per cause ancora in corso di accertamento - ha perso da solo il controllo della Seat Ibiza per poi terminare la propria corsa contro le altre auto. Il giovane in ospedale è stato sottoposto agli esami per verificare l'eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue».

© Riproduzione Riservata.