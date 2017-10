ISTRUTTORE DI KARATE ARRESTATO PER PEDOFILIA/ Brescia: "sesso di gruppo con allieve minorenni"

Immagine di repertorio

Una nuova storia di presunta pedofilia arriva dalla provincia di Brescia dove un istruttore di karate di 43 anni è stato arrestato nelle passate ore. L'uomo, Carmelo Cipriano, proprietario di una palestra a Lonato del Garda, è stato condotto in carcere con accuse nei suoi confronti gravissime: violenza sessuale di gruppo, prostituzione minorile, atti sessuali con minori e detenzione di materiale pedopornografico. A darne oggi notizia è il quotidiano Il Messaggero nella sua edizione online, il quale ripercorre le drammatiche tappe vissute dalle vittime, tutte minorenni, sue allieve e costrette a consumare rapporti sessuali completi con lui e con altri adulti. L'inchiesta è stata condotta dal sostituto procuratore di Brescia, Ambrogio Cassiani, il quale ha chiesto ed ottenuto dal gip la detenzione in carcere a carico dell'istruttore di karate ritenendo le altre misure cautelari alternative "del tutto inadeguate" rispetto alla gravità del fatto.

LE VIOLENZE IN UNO STANZINO DELLA PALESTRA

Stando a quanto trapelato dalle indagini, le violenze a scapito di allieve minorenni andavano avanti sin dal 2003. Da allora, infatti, il presunto pedofilo Carmelo Cipriani avrebbe costretto alcune delle sue allieve a soddisfare i suoi desideri squilibrati. E' la stessa Procura a definire oggi l'istruttore di karate "incapace di contenere l'impulso sessuale". A far scattare l'indagine da parte delle forze dell'ordine, la denuncia di una delle vittime, oggi maggiorenne, ma che all'epoca dei fatti aveva appena 12 anni. Alla sua è poi seguita anche la denuncia presentata dai genitori di un'altra ragazzina che l'arrestato aveva conosciuto nel periodo in cui faceva l'educatore in una parrocchia di Lonato del Garda. Secondo quanto emerso dai racconti delle vittime del presunto pedofilo, tutte minorenni, le violenze avvenivano nella maggior parte dei casi in uno stanzino della palestra. L'inchiesta si sarebbe poi ulteriormente allargata coinvolgendo anche altri uomini, tre adulti, attualmente indagati a piede libero, i quali avrebbero preso parte ad alcune serate organizzate dall'istruttore di karate il quale costringeva le ragazzine a contattare uomini maturi in chat. I tre indagati hanno età compresa tra i 31 ed i 49 anni, tutti della provincia di Brescia.

© Riproduzione Riservata.