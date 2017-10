MATRIMONI SINGLE/ Laura Mesi e Nello Ruggiero si sono sposati da soli: Barbara d'Urso li farà incontrare

Laura Mesi, prima sposa single

La tendenza a sposarsi da soli si sta diffondendo sempre di più nel nostro Paese. L'ultimo caso di sposa single è quello di Laura Mesi, bellissima istruttrice 40enne brianzola, che nelle passate settimane ha pronunciato il fatidico "sì"... da sola. Sono seguiti i festeggiamenti ed il tradizionale brindisi con tanto di abito bianco, torta nunziale, damigelle ed addirittura luna di miele. Ma lei non è stata la sola a vivere un matrimonio da favola in solitaria, godendosi tutte le attenzioni degli invitati. Prima di lei, infatti, aveva deciso di compiere l'importante passo e convolare a nozze, rigorosamente da single, anche Nello Ruggiero, il quale si era sposato da solo lo scorso maggio a Napoli. I due neo sposini single, oggi si incontreranno per la prima volta nel medesimo studio, quello della trasmissione Pomeriggio 5. E Barbara d'Urso ha già tutte le intenzioni di farli non solo conoscere ma anche innamorare! I due potrebbero tradirsi a vicenda e intraprendere una relazione che possa farli capitolare, questa volta insieme?

L’INCONTRO A POMERIGGIO 5: SARÀ AMORE?

Laura Mesi, oggi 40enne, per 12 lunghi anni è stata legata ad un uomo dal quale si è poi separata con enorme dolore e delusione. Due anni fa, ecco la coraggiosa delusione: "Mi sposo con me stessa". La stessa Laura, come rivela Repubblica.it, ha rivelato come dietro la sua scelta non ci fosse alcun sentimento di rivalsa. "Semplicemente, ho capito che sto bene con me stessa e questa è la dimensione della mia felicità e della mia realizzazione", aveva spiegato. Ma la sua situazione da single le andava "stretta", ecco allora la decisione di convolare a nozze con se stessa. "Io desideravo sposarmi. Ma da sola. Con me stessa", ha ribadito. Ma se Laura ha deciso di rinunciare - per ora - al suo principe azzurro, insieme a lei c'è anche Nello Ruggiero che ha smesso di indossare il mantello e rincorrere la potenziale principessa. L'emozionante "sì", il napoletano lo ha pronunciato nel cuore de La Sonrisa, il celebre Castello del compianto Boss delle Cerimonie ed è stato trasmesso in tv. Anche lui 40enne, parrucchiere di professione, ha deciso di convolare a nozze senza la sposa ma con una convinzione forte, quella "che non potrò mai amare nessuno quanto amo me stesso". Lui, unico celibe della famiglia, ha deciso di compiere l'importante passo soprattutto per i suoi genitori: "Volevo dimostrare loro che sto bene così. Mi completo da solo". E proprio loro, a quanto pare, l'avrebbero presa benissimo. Come sarà, allora, l'incontro di oggi tra i due single sposi nel corso della loro ospitata a Pomeriggio 5? Barbara d'Urso tenterà l'impresa di farli innamorare ma, a quanto pare, i due lo sarebbero già... ciascuno di se stesso!

