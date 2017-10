METRO M2 CHIUSA/ News, linea verde sospesa tra Caiazzo e Cascina Gobba per controlli durante lo sciopero Atm

Metro M2 chiusa (LaPresse)

Mentre è ancora in corso la prima parte dello sciopero mezzi in tutta Milano, arrivano notizie dall’Atm di una chiusura temporanea della linea M2 della metro verde tra le stazioni di Caiazzo e Cascina Gobba per alcune verifiche sulla tratta, senza grandi precisazioni da parte della stessa azienda Trasporti milanese. Il comunicato emesso pochi istanti fa e diffuso in tutte le stazioni della metro a Milano, recita «La circolazione della linea M2 e’ sospesa tra le stazioni di Caiazzo e Gobba per verifiche necessarie in corso». Potrebbe trattarsi di motivazioni legate all’allerta terrorismo, dunque per il ritrovamento di un pacco sospetto - e che dunque costringe le forze dell’ordine a verificare nel breve tempo per scongiurare l’ipotesi di un attentato - ma potrebbe anche trattarsi di un breve guasto al convoglio. Da ultimo, stando in pieno sciopero metro e bus, potrebbe anche trattarsi di una motivazione “di protesta” con alcuni lavoratori che potrebbero aver incrociato le braccia improvvisamente.

PROSEGUE LO SCIOPERO ATM SU TUTTA MILANO

Nel frattempo che si risolve il problema alla metro M2 sulla linea verde, sono stati attivasti dei bus sostituti nella tratta interrotta tra Cascina Gobba e Caiazzo, in zona Loreto: i bus funzionano nonostante lo sciopero mezzi organizzato da Cub per tutta la giornata di oggi, con le consuete modalità di fasce di garanzia (sciopero tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio). Anche i tram in questa prima parte dello sciopero funzionano senza particolari ritardi o problemi; di contro, il traffico metro è un po’ rallentato sulla M5 Lilla per la sospensione di alcune corse. Per le metro M1, M2, M3 sono invece a svolgimento regolare tranne appunto in questo momento sulla linea verde, sospesa in zona nord-est proprio per una possibile allerta sicurezza scattata attorno a mezzogiorno. Per tutte le verifiche e gli aggiornamenti su questa notizia e sullo sciopero mezzi Atm a Milano, è possibile seguire il nostro live della giornata disponibile a questo indirizzo.

