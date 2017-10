MOLESKINE/ Happy Friday Vodafone, dagli sconti all'alleanza con Microsoft per l'agenda del futuro

Moleskine, Happy Friday Vodafone

Un codice sconto del 20% sugli acquisti Moleskine, in negozio o sullo shop online: questo è il nuovo regalo della Vodafone per un Happy Friday. Tutti gli utenti che aderiscono all'iniziativa possono aderire a questa promozione. Cosa bisogna fare per ricevere in regalo questo sconto sui prodotti Moleskine? Basta andare nella sezione dell'app MyVodafone dedicata all'iniziativa e tracciare il solito sorriso per ricevere un SMS contenente un codice sconto. Può essere ottenuto solo nella giornata di oggi, venerdì 6 ottobre, poi sarà valido fino al 9 ottobre 2017. Il coupon va inserito al momento del check-out, se l'acquisto viene effettuato sul sito ufficiale Moleskine. Se, invece, ci si reca in uno storie fisco bisognerà mostrare il messaggio direttamente dallo smartphone al momento dell'acquisto. Se non si riesce ad ottenere subito l’SMS con codice regalo, bisogna tracciare il sorriso sul display più volte in entrambi i versi "di marcia". Dopo qualche tentativo o la situazione dovrebbe sbloccarsi. Chi non è ancora registrato al programma Vodafone Happy deve accedere all'applicazione MyVodafone e selezionare la sezione dedicata all'iniziativa per registrarsi. In alternativa ci si può recare in un centro Vodafone.

DAL TACCUINO DI CARTA A QUELLO DIGITALE

Moleskine e Microsoft si alleano fondendo carta con digitale: il colosso di Redmond ha stretto una collaborazione con la società di agendine per creare un'applicazione che consente di passare tra i due supporti. L'app dovrebbe arrivare a novembre: consentirà di sincronizzare gli appunti scritti sui taccuini con i documenti di tutti i dispositivi Windows 10 come Surface, tablet e computer che caricano il sistema operativo. Tutto merito di Ncode, la tecnologia sviluppata e incorporata apposta all'interno di ogni pagina che permette alla penna Moleskine Pen+ di riconoscere dove si trova all'interno dell'agenda e di trasferire il contenuto creato alla Moleskine App per Windows 10. Dalla carta a computer: le idee si spostano velocemente. Scrivendo o disegnando su carta, la copia digitale si riversa nel dispositivo. Un sistema molto comodo: servono un dispositivo Windows 10, l'app Moleskine Notes e lo Smart Writing Set. Kit da 229 euro, mentre ogni libretto aggiuntivo costerà 29,90 euro.

