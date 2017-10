Meteo/ Arriva l'autunno, ecco il maltempo: piogge e temporali nel weekend (oggi, 6 ottobre 2017)

Meteo, previsioni e ultime notizie

Prove di autunno nel primo weekend di ottobre: le previsioni meteo fanno registrare un apprezzabile calo delle temperature e un tempo a tratti instabile. Fredde massi d'aria arrivano dal Nord Europa raggiungeranno il Mediterraneo centrale e i Balcani, portando un calo termico da Nord a Sud. Questo fronte tra oggi e domani attraverserà lo Stivale portando piogge e temporali, soprattutto su Val Padana centro orientale. Con il passare delle ore si sposteranno sui versanti adriatici, andando a interessare poi tutto il Mezzogiorno. Il calo delle temperature sarà avvertibile ovunque, e sarà accompagnato da un sensibile rinforzo della ventilazione, e sarà maggiore nelle zone montane, oltre che sul versante adriatico. Stando a quanto riportato da Il Meteo, già dalle ore centrali della giornata di oggi il fronte instabile, che attualmente si trova tra Slovenia e Croazia, irromperà sull'alto Adriatico.

REPENTINO MIGLIORAMENTO NELLA GIORNATA DI DOMANI

Nubi, rovesci e temporali arriveranno in Romagna, poi in estensione alle aree adriatiche e meridionali. Ci sarà un rapido peggioramento con temporali più intensi, nel pomeriggio, sul Centro Sud Veneto, Centro Est Emilia-Romagna e verso Marche, Abruzzo, Molise, localmente su Umbria e Lazio. Le nubi si intensificheranno, quindi si registreranno piogge sparse anche su Campania, sul Gargano, occasionalmente sul Nord Cosentino. Verso la sera le piogge e i temporali diventeranno più intensi su Molise, Gargano e Nord Campania, poi localmente forti anche su coste baresi, Salernitano interno e su Sud Ovest Lucania. Il peggioramento sarà veloce con un repentino miglioramento nella giornata di domani, fatta eccezione per qualche ultimo addensamento con pioggia debole sul medio Adriatico, Centro Sud Calabria e Nord Est Sicilia. Il bel tempo tornerà a metà mese. Il calo termico sarà sensibile su tutto il Paese anche di 8-9 gradi nelle prossime 24 ore.

