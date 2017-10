PREMIO NOBEL PACE 2017/ Diretta streaming video, l'ultimo italiano a vincerlo nel 1907

Premio Nobel per la Pace

Nella giornata di venerdì 6 ottobre 2017, l’Accademia Svedese assegnerà quello che viene considerato probabilmente il Premio Nobel più importante da parte dell’opinione pubblica, ovvero il Premio Nobel per la Pace. Un’istituzione spesso discussa e che ha fatto discutere, ma che nell’elenco dei suoi vincitori presenta nomi che hanno letteralmente fatto la storia dell’umanità, sia di persone fisiche (da Madre Teresa di Calcutta a Nelson Mandela) fino a istituzioni come l’Unione Europea o l’Agenzia Mondiale per il Nucleare. Non sono mancate però le assegnazioni controverse, come quelle a Barack Obama (all’inizio del suo mandato, nonostante l’ex Presidente Usa in seguito abbia condotto diverse operazioni militari) o a Aung San Su Kyi, ora al governo della Birmania ed aspramente criticata per il trattamento riservato ad alcune minoranze. Proprio per questo spesso alcuni detrattori l’hanno definito più un premio alle intenzioni piuttosto che un riconoscimento attendibile verso personalità che si sono spese per la Pace nel mondo.

PREMIO NOBEL PACE 2017: POSSIBILE SGARBO A DONALD TRUMP...

Questo anche se lo stesso Alfred Nobel definì il premio un riconoscimento verso chi “ha fatto del suo meglio per la fratellanza tra le Nazioni, l’abolizione o la riduzione degli eserciti e per promuovere la Pace.” Ma quali possono essere i possibili vincitori del Premio Nobel per la Pace 2017? In prima fila, secondo le indiscrezioni, potrebbero esserci gli artefici dell’accordo sul nucleare iraniano del 2015. Una decisione che sarebbe una sorta di schiaffo nei confronti del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che l’ha definito la peggior intesa di sempre. Il premio potrebbe dunque riguardare il Ministro degli Ester iraniano Javad Zarif, ma anche l’Alto rappresentante dell’Unione Europea, Federica Mogherini. Se ciò avvenisse sarebbe un qualcosa di storico per l’Italia che ha ricevuto solo una volta il Nobel per la Pace, peraltro esattamente cento anni fa, nel 1907. Allora fu insignito del riconoscimento Ernesto Teodoro Moneta, presidente dell’Unione Lombarda per la Pace.

PREMIO NOBEL PACE 2017: IL VINCITORE SARA' ITALIANO?

Ci sono però altre soluzioni possibili per l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace di venerdì 6 ottobre 2017. C’è chi afferma che potrebbe essere premiata l’UNHCR e l’Alto Commissario Filippo Grandi, dunque un altro italiano, per la gestione della crisi globale dei rifugiati. Ma anche Papa Francesco potrebbe essere insignito del Nobel per la Pace per il suo continuo monito contro tutti i conflitti e l’impegno per i popoli del mondo. Anche in questo caso si tratterebbe di un riconoscimento particolarmente significativo, visto che si tratterebbe del primo Pontefice mai premiato con il Nobel per la Pace. Tra i candidati ci sarebbe anche il nome di Donald Trump, una sorta di premio alle intenzioni simile a quello riconosciuto ad Obama per la grande responsabilità che il Presidente degli Stati Uniti si trova sempre a fronteggiare nella gestione dei conflitti internazionali. Visto l’andamento della crisi coreana, sembra difficile però che una scelta del genere possa essere compiuta appena prima che la situazione possa potenzialmente precipitare.

PREMIO NOBEL PACE 2017: ILLUSTRI PREMIATI DEL PASSATO

La storia dei Nobel per la Pace è ricca di personaggi che hanno contraddistinto gli ultimi due secoli. L’anno scorso il premio è stato assegnato a Juan Manuel Santos, colombiano che ha lavorato per mettere fine a un conflitto civile che dilania il paese sudamericano da mezzo secolo. Nel 2007 venne premiato l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore, per il suo impegno per l’ambiente e per sensibilizzare sugli effetti del cambiamento climatico. Nel 2012 è stata premiata l’Europa come istituzione, nel 2001 è stata l’ONU a ricevere il riconoscimento. Per il conflitto israeliano-palestinese ed i progressi compiuti dal processo di pace, nel 1994 vennero premiati Yasser Arafat, Shimon Peres e Yitzhak Rabin, nel 1989 il quattordicesimo Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Nel 1964 fu Martin Luther King a ricevere il Premio Nobel per la Pace, per il suo storico impegno per i diritti civili. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1944, venne premiato il Comitato Internazionale della Croce Rossa.

© Riproduzione Riservata.