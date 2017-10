SCIOPERO MEZZI OGGI 6 OTTOBRE/ Milano Atm, metro e bus: "servizio legato all'adesione" (ultime notizie)

Sciopero mezzi Milano (Foto: LaPresse)

Altro venerdì nel segno dello sciopero. Comincia oggi una giornata complicata per pendolari e viaggiatori: Cub Trasporti ha proclamato lo sciopero dei dipendenti Atm, quindi sono previsti numerosi disagi. La protesta riguarderà sia metropolitana che bus e tram, quindi anche le linee di superficie. Problemi in vista per chi utilizza i mezzi pubblici a Milano, ma restano garantite solo le fasce orarie dall'inizio del servizio fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Al di fuori di queste fasce orarie il servizio regolare non è garantito. Lo sciopero è stato organizzato dalla confederazione sindacale unitaria di base per protestare contro la gara d'appalto per il trasporto pubblico che dovrebbe essere indetta dal Comune di Milano l'anno prossimo e che potrebbe "costringere" Atm a dover concorrere con altre aziende. Venerdì 27 ottobre ci sarà un altro sciopero dei mezzi pubblici, che diversamente da quello odierno avverrà all'interno di uno sciopero generale.

LE RAGIONI DELL'AGITAZIONE

Il comunicato con il quale Cub Trasporti ha proclamato lo sciopero di oggi, 6 ottobre 2017, è particolarmente duro. «Se rimanesse pubblica, ATM potrebbe diventare un "colosso" e un concorrente scomodo, soprattutto a FS (BUS Italia). È ovvio che Mazzoncini, AD di FS e amico di Renzi, sta lavorando politicamente perché questo non accada. E il comune di Milano obbedisce a testa bassa», scrive il sindacato sul suo sito ufficiale, spiegando poi le ragioni dell'agitazione. La protesta è contro liberalizzazione, privatizzazione e finanziarizzazione del TPL milanese e dell'hinterland, contro le gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la "reinternalizzazione" dei servizi ceduti in appalto e/o sub-appalto anche complementari al trasporto, contro la quotazione in borsa e la conseguente vendita delle azioni del Gruppo ATM per l'affidamento diretto in house senza gara dei servizi gestiti dal Gruppo ATM e per l’affidamento diretto al Gruppo ATM dei servizi di TPL della Città Metropolitana.

I TIMORI SERPEGGIANO SUI SOCIAL

Sui social è partita già da ieri la caccia alle informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici di oggi, venerdì 6 ottobre 2017. Più che i viaggiatori, sono i pendolari, cioè coloro che per studio o lavoro utilizzato i mezzi del trasporto pubblico locale, a essere preoccupati per l'agitazione dei dipendenti Atm. «Buongiorno! Venerdì ci sarà sciopero, ma è indetto da un sindacato oppure aderiranno tutti gli autisti?», scrive un utente su Twitter. «Ho speranza di veder passare qualche mezzo???», si chiede un altro cittadino. «Solita domanda pre sciopero: si sa se domani le metro saranno del tutto chiuse o solo con corse ridotte? E i bus? Grazie», un'altra richiesta comparsa sui social network. La risposta di Atm attraverso i suoi canal social è però univoca: «Il servizio è legato all'adesione che non è prevedibile in anticipo. Seguici per gli aggiornamenti in tempo reale». Maggiori informazioni saranno invece disponibili proprio oggi.

